बंगाल: स्कूल नौकरी मामले में अभिषेक बनर्जी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए

कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सोमवार को पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित स्कूल-नियुक्ति घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
ईडी अधिकारियों ने उन्हें सोमवार दोपहर तक पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। हालांकि, अभिषेक बनर्जी निर्धारित समय सुबह 11 बजे से पहले ही ईडी कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया।
सोमवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही पुलिस या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की विशेष तैनाती की गई थी।
इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के कार्यकाल के दौरान अभिषेक बनर्जी कई मामलों में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उस समय ईडी कार्यालय के भीतर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी तथा यातायात पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाए जाते थे।
हालांकि, सोमवार को उनके पूछताछ के लिए पहुंचने के दौरान ईडी कार्यालय परिसर में सामान्य स्थिति बनी रही।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी के नाम का उल्लेख किया गया था, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया था। इस मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में भी उनका नाम सामने आया था।
ईडी की चार्जशीट में 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' का नाम भी शामिल है। अभिषेक बनर्जी इस कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रह चुके हैं।
गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने बंगाल स्कूल-नियुक्ति मामले में सबसे पहले सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बाद में, ईडी ने भी 'एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट' (ईसीआईआर) दर्ज करके इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी।
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