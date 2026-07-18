बंगाल: राज्यपाल कार्यालय ने फर्जी कॉल से किया सावधान

कोलकाता, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के कार्यालय ने आम लोगों को राज्यपाल या राजभवन के अधिकारियों के नाम पर आने वाली फर्जी कॉलों से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है।

Read More

शुक्रवार रात राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हाल ही में लोक भवन (पूर्व में राजभवन) के संज्ञान में आया है कि एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल नंबर +91 98365 40163 से कई प्रतिष्ठित लोगों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को फोन कर खुद को राज्यपाल या लोक भवन का अधिकारी बताकर बात कर रहा है।

लोक भवन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोलकाता पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई है। लोक भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बयान में सरकारी अधिकारियों और आम लोगों के लिए एक सलाह भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल या लोक भवन के किसी अधिकारी के नाम पर कोई अनचाहा या संदिग्ध फोन कॉल या संदेश आए, तो उसकी सच्चाई लोक भवन से पुष्टि किए बिना उस पर कोई एक्शन न लें।

राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "अगर किसी को राज्यपाल या लोक भवन के नाम पर कोई संदिग्ध फोन कॉल या संदेश मिलता है, या इस तरह किसी के फर्जी पहचान का इस्तेमाल करने की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत लोक भवन को दें। इसके लिए संपर्क नंबर 033-2200-1641-44 या ईमेल पर जानकारी दी जा सकती है।"

इस बीच, कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस उस मोबाइल नंबर की टावर लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कर आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस उस मोबाइल नंबर की भी जांच कर रही है, जिससे ये कॉल किए गए थे। साथ ही, जिन लोगों को ये कॉल आए थे, उनसे भी संपर्क कर जानकारी जुटाई जा रही है।

शहर पुलिस के एक सूत्र ने बताया, "हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी ने जिन लोगों को फोन किया, उनसे क्या बातचीत की। हमें उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा, यह भी जांच की जा रही है कि जिन लोगों को फोन आए, उनमें कोई समानता थी या नहीं। पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस लोक भवन के अधिकारियों से भी जानकारी जुटा रही है।"

--आईएएनएस

एसएचके/एएस