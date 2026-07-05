बंगाल पुलिस अभिषेक बनर्जी के लापता सहयोगी की तलाश में जुटी, डीए मामले में गिरफ्तार पूर्व तृणमूल पार्षद से पूछताछ

कोलकाता, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस के जांचकर्ता सुमित रॉय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉय, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं और अभी फरार हैं।

Read More

जांचकर्ता तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व पार्षद देबराज चक्रवर्ती से गहन पूछताछ कर रहे हैं, जिन्हें पिछले हफ्ते आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

राज्य पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि चक्रवर्ती से पूछताछ जांच टीम को मिले खास सबूतों पर आधारित है। टीम को पता चला कि पार्षद रॉय के साथ लगातार संपर्क में थे, तब भी जब रॉय जबरन वसूली और गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने के मामले दर्ज होने के बाद छिप गए थे।

उन्होंने कहा कि 'डीसी ग्लोबल' नाम की एक कथित शेल कंपनी (फर्जी कंपनी) के बैंक खातों की गहन जांच के बाद जांच अधिकारियों को कंपनी के खाते से रॉय के खाते में पैसे ट्रांसफर होने के कुछ खास सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यह कंपनी चक्रवर्ती की थी और इसका नाम उनके नाम और सरनेम के शुरुआती अक्षरों पर रखा गया था।

पश्चिम मिदनापुर जिले में गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने के मामले में सुमित रॉय की संलिप्तता का पता पहली बार पिछले महीने चला, जब उसी जिले के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अब, राज्य पुलिस के सूत्र ने कहा कि चक्रवर्ती और रॉय के बीच वित्तीय संबंध सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि रॉय का मुख्य काम अपराध से हुई कमाई को अलग-अलग स्रोतों से इकट्ठा करना था।

पिछले महीने, पश्चिम मिदनापुर जिला पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और कोलकाता पुलिस की एक संयुक्त टीम ने रॉय की तलाश में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर सुबह-सुबह छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि, वे वहां नहीं मिले।

इसके बाद, रॉय के ससुराल वालों के घर सहित कुछ अन्य जगहों पर भी छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए गए लेकिन वे वहां भी नहीं मिले।

चक्रवर्ती की पत्नी अदिति मुंशी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक और जानी-मानी भक्ति संगीत गायिका हैं। वह भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सह-आरोपी हैं। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जोड़े के चार महीने के बच्चे को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी है और अब वह अग्रिम जमानत पर बाहर हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम