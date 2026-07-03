बंगाल के विधायकों से ओम बिड़ला बोले, समाधान खोजना ही एक आदर्श विधानसभा का लक्ष्य

कोलकाता, 3 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी आदर्श राज्य विधानसभा का मुख्य उद्देश्य सार्थक चर्चा करने और मुद्दों को पहचानने के अलावा, मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजना भी होना चाहिए।

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लोकसभा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम (परिचय कार्यक्रम) के उद्घाटन के दौरान यह बात कही।

उन्होंने कहा कि आम लोगों को विधायक से बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। विधायक की भूमिका, मौजूदा कानून और लोगों की उम्मीदें व हालात, ये सभी राज्य के विकास से जुड़े हैं। इसलिए, एक आदर्श विधानसभा वह जगह है जहां समाधान खोजे जाते हैं, चर्चाएं होती हैं और समस्याओं का समाधान किया जाता है। पुरानी सभी चर्चाओं और बहसों को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को सलाह दी कि वे राज्य विधानसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान जानकारी पर आधारित चर्चाओं पर ध्यान दें और साथ ही सीखने की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया में भी शामिल रहें।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको जानकारी के आधार पर मुद्दों और विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। आपको अपनी टीम और देश का नेतृत्व करना चाहिए। आपको सीखना है और और अधिक सीखना है। आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सीखने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। आपको उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के फायदे के लिए कुछ नया करना सीखना चाहिए जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से अपडेट रहने के लिए डिजिटल लर्निंग पर ध्यान देने की भी सलाह दी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें, तो दूसरे देशों के बजट प्रस्तावों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जब तक हो सके विधानसभा में रहें। जब तक आप विधानसभा में रहेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। आपकी रुचि बढ़ेगी। चाहे आपको बोलने का मौका मिले या न मिले, सीखने के लिए विधानसभा में बने रहें।

बिड़ला ने राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर पहले दो महीनों में किए गए काम के लिए नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की तारीफ भी की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के पास एक विजन है। वह लोकतंत्र के दायरे में रहकर सब कुछ करने की बात कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम