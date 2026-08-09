बंगाल भाजपा ने सांसदों और विधायकों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय पर्यवेक्षकों को दिए अतिरिक्त अधिकार

कोलकाता, 9 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने पार्टी के जिला-स्तरीय पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त अधिकार देने का फैसला किया है, ताकि जिला समिति के पदाधिकारियों और संबंधित जिलों के सांसदों व विधायकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।

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राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि कुछ जिलों में जिला समिति के पदाधिकारियों ( जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव) और वहां के सांसदों व विधायकों के बीच तालमेल की कमी है।

पार्टी की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, "अगर ऐसा ही चलता रहा और इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो तालमेल की इस कमी का बुरा असर इन जिलों में अलग-अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने और संबंधित जिले में जिला, ब्लॉक और बूथ-स्तर के संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने पर लंबे समय तक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पार्टी के राज्य नेतृत्व ने जिला-स्तर के पर्यवेक्षकों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे संबंधित जिलों के पार्टी जिला अध्यक्षों, जिला महासचिवों और चुने हुए सांसदों व विधायकों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करें।"

साथ ही, उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य इकाई ने जिला-स्तर के ऑब्जर्वर को पार्टी के अंदर जमीनी स्तर पर "घोटालेबाजों" की पहचान करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी है।

राज्य समिति के सदस्य ने कहा, "पार्टी के जिला ऑब्जर्वर उन लोगों की पहचान करेंगे, जो उगाही करने वाले गिरोहों में शामिल हैं और जो पार्टी-विरोधी और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं।"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सामिक भट्टाचार्य के अनुसार, पश्चिम बंगाल की जनता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सिर्फ प्रशासन में चेहरे बदलने के लिए वोट नहीं दिया था। भट्टाचार्य ने कहा, "उन्होंने प्रशासन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वोट दिया था। जब भी और जहां भी हमें कोई गड़बड़ी नजर आती है, हम कड़ी आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं। सुवेंदु अधिकारी पहले दिन से ही सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।"

पिछले सप्ताह, भाजपा की बंगाल यूनिट ने मई में राज्य में सत्ता बदलने के बाद से पार्टी के अंदरूनी लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की। इसका मकसद पार्टी लीडरशिप के "भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस" वाले रुख को लेकर अपनी गंभीरता का साफ संदेश देना था।

राज्य में भाजपा की आंतरिक अनुशासनात्मक समिति से मिली जानकारी के अनुसार, मई, जून और जुलाई में पार्टी के 200 से ज़्यादा सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और पार्टी की नीतियों के हिसाब से गलत माने जाने वाले अन्य अनैतिक कामों में शामिल होने की बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस