बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में ‘कश्मीर मांगे आजादी’ के नारे लगाने वालों को कड़ी चेतावनी दी

कोलकाता, 26 जुलाई (आईएएनएस)। 'कारगिल विजय दिवस' के अवसर पर जम्मू-कश्मीर के कारगिल में भारत की सैन्य विजय की 27वीं वर्षगांठ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राज्यसभा सदस्य, समिक भट्टाचार्य ने रविवार को राज्य में ‘कश्मीर मांगे आजादी’ के नारे लगाने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की।

Read More

भट्टाचार्य ने भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन के दिवंगत लेफ्टिनेंट कनाद भट्टाचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कश्मीर मांगे आजादी’ का नारा लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे नारे लगाने वालों को सरकारी अस्पतालों के जरिए बेदखल कर दिया जाएगा। कनाद भट्टाचार्य 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले पहले जवानों में से एक थे।

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने लेफ्टिनेंट भट्टाचार्य के सर्वोच्च बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में राष्ट्रविरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' या 'कश्मीर मांगे आजादी' जैसे नारे लगाकर कोई भी बेदाग घर नहीं लौटना चाहिए। उन्हें सरकारी अस्पतालों के जरिए जड़ से उखाड़कर घर लौटना चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों पर भी तीखा हमला किया। सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि कम्युनिस्टों ने राज्य को टुकड़ों में बांटने में मदद की। उन्होंने कट्टरपंथियों को पिछले दरवाजे से घुसपैठ करने में मदद की। अब राष्ट्रविरोधी तत्व राज्य में फिर से सक्रिय हो गए हैं। पुलिस बलों को मेरा सुझाव है कि कानून को अपना काम करने दें।

हाल ही में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी 'आजादी' के नारे लगाने वालों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। हर व्यक्ति को नारे लगाने का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम इसे नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि करता है, तो उसे मेरे भरोसे छोड़ दें। मैं पश्चिम बंगाल से राष्ट्रविरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। सावधान रहें।

--आईएएनएस

एमएस/