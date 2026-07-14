बंगाल: 14 लाख रुपए की कीमत की चांदी की सिल्लियों के साथ शख्स गिरफ्तार

कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। रेलवे पुलिस ने मंगलवार को हावड़ा मेट्रो स्टेशन से व्यक्ति को 6.5 किलोग्राम वजन की चांदी की कई सिल्लियों के साथ गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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अधिकारी ने बताया कि सामान की स्कैनिंग के दौरान यात्री के बैग से चांदी की ये सिल्लियां बरामद की गईं। उन्होंने कहा, "चांदी की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 14 लाख रुपए है।"

यह घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। बाद में बरामद चांदी और आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गोलाबाड़ी पुलिस को सौंप दिया।

पता चला है कि यात्री दोपहर में हावड़ा मेट्रो स्टेशन पहुंचा और उसने अपना हैंडबैग सामान स्कैनिंग मशीन में स्कैन कराया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मियों ने स्कैनर में बैग के अंदर कुछ संदिग्ध देखा, जिससे पूरे मेट्रो स्टेशन में हलचल मच गई। जवानों को इस बारे में सतर्क किया गया।

इसके बाद आरपीएफ जवानों ने यात्री की पहचान की। तलाशी लेने पर उसके बैग से चांदी की कई सिल्लियां बरामद हुईं। यात्री चांदी के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद, आरपीएफ ने गोलाबाड़ी पुलिस स्टेशन को सूचित किया। पुलिस मेट्रो स्टेशन पहुंची और यात्री को गिरफ्तार कर लिया। बरामद चांदी की सिल्लियां भी जब्त कर ली गई हैं।

पुलिस के अनुसार, बरामद चांदी की बाजार कीमत 13,88,000 रुपए है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि उसे ये चांदी की सिल्लियां कहां से मिलीं और वह इन्हें कहां ले जा रहा था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस घटना में कोई और भी शामिल है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या मेट्रो स्टेशन से पहले भी इस तरह की तस्करी हुई है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी