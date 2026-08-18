बेंगलुरु से लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत दो गिरफ्तार

बेंगलुरु, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपए मूल्य की टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद की है, जिसे बेंगलुरु के एक होटल की पार्किंग से चुराया गया था।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता चेन्नई का रहने वाला है और 26 जून 2026 को टोयोटा फॉर्च्यूनर से बेंगलुरु आया था। वह होसुर रोड स्थित सिंगासांद्रा के एक होटल में ठहरा हुआ था। उसी रात वह फिल्म देखने गया और करीब 1:30 बजे होटल लौटा। उसने अपनी कार होटल की पार्किंग में लॉक कर खड़ी कर दी। अगले दिन सुबह जब वह पार्किंग में पहुंचा तो उसकी कार गायब थी। इसके बाद उसने परप्पना अग्रहारा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से मामले की पड़ताल की और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। 4 जुलाई 2026 को पुलिस टीम बेलगावी-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कराड के पास आरोपियों को पकड़ने पहुंची। इस दौरान मुख्य आरोपी चोरी की कार लेकर फरार हो गया, लेकिन उसकी महिला साथी को हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ में महिला ने खुलासा किया कि वह और उसका साथी महंगी कारें चोरी कर उन्हें बेचने का काम करते थे ताकि आसानी से पैसा कमाया जा सके। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने 17 जुलाई 2026 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर सिल्क बोर्ड इलाके के पास आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आधुनिक उपकरणों की मदद से लग्जरी कारों की डुप्लीकेट चाबियां तैयार करता था। इन चाबियों से वह कारों के दरवाजे खोलकर उन्हें चोरी कर लेता और फिर राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा तथा रेगिस्तानी इलाकों में अपने परिचितों को बेच देता था।

अदालत ने आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी की निशानदेही पर 24 जुलाई 2026 को राजस्थान के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के अलेटी के रेगिस्तानी इलाके से चोरी की गई टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद की गई।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ बेंगलुरु, हैदराबाद, राजस्थान और तमिलनाडु के विभिन्न थानों में कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि पूरे ऑपरेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन के डीसीपी एम. नारायण के मार्गदर्शन और एसीपी सतीश आर. के नेतृत्व में परप्पना अग्रहारा थाना प्रभारी नवीन कुमार पी.जी. तथा उनकी टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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