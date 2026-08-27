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भारत समाचार

बेंगलुरु में ईद-मिलाद जुलूस के दौरान विवाद में 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किए तीन अलग-अलग केस

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(Updated )
बेंगलुरु

बेंगलुरु, 27 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के बेंगलुरू में ईद-मिलाद जुलूस के दौरान हुई झड़प के मामले में पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं। इस घटना में 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं और जनता से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें।

बेंगलुरु दक्षिण डिवीजन के पुलिस उपायुक्त ने गुरुवार को बताया कि बसवनगुडी पुलिस स्टेशन के इलाके में बुधवार को ईद-मिलाद जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत दखल देकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में बसवनगुडी थाने में कुल तीन मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें दो मामले और एक जवाबी मामला शामिल है। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है।

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि जांच के तहत सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित लोगों के बयानों की जांच की जा रही है। कानून का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं और जनता से अपील की है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें और किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि में शामिल न हों।

पुलिस ने बयान में कहा कि जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

इससे पहले, कारवार जिले के अंकोला कस्बे में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान एक फिलिस्तीनी झंडा कुछ समय के लिए लहराया गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और झंडे को अपने कब्जे में लेना पड़ा। यह घटना तब घटी जब जुलूस में शामिल एक युवक ने अचानक फिलिस्तीन का झंडा निकाला और उसे लहराने लगा। पुलिस ने तुरंत इस घटना को देखा, युवक के पास पहुंची, और उससे झंडे के बारे में पूछताछ की।

इसी बीच, चिक्कमगलुरु में एक अलग घटनाक्रम में ईद मिलाद के उत्सव के दौरान तिप्पुनगर में 'आई लव मोहम्मद' का बैनर लगाया गया। बैनर को टीपू सुल्तान के एक बड़े कटआउट के पास लगाया गया था, जिस पर कुछ स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई।

--आईएएनएस

डीसीएच/