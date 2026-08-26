बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री के मुंह से 82 ग्राम पीले धातु के दो कैप्सूल बरामद, जांच जारी

बेंगलुरु, 26 अगस्त (आईएएनएस)। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) के टर्मिनल-1 पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता से एक यात्री के मुंह में छिपाकर रखे गए लगभग 82 ग्राम वजन के पीले धातु (येलो मेटल) के दो कैप्सूल बरामद किए गए।

जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिक मोहम्मद सिराज 26 अगस्त को इंडिगो की उड़ान से दुबई से बेंगलुरु पहुंचा। इसके बाद उसे इंडिगो की उड़ान से सुबह 9:20 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना होना था।

सीआईएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक, घरेलू प्रस्थान क्षेत्र में सुरक्षा जांच के दौरान फ्रिस्किंग पॉइंट पर यात्री की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। एआरटीएस नंबर-13 पर तैनात सीआईएसएफ के जवान दीपक कुमार शर्मा ने देखा कि यात्री स्क्रीनिंग अधिकारी के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। इस पर उन्हें किसी प्रकार की छिपाई गई वस्तु होने का संदेह हुआ।

संदेह के आधार पर स्क्रीनिंग अधिकारी ने तुरंत संबंधित एसएचए प्रभारी को सूचना दी, जिसके बाद यात्री की गहन जांच की गई। जांच के दौरान उसके मुंह के भीतर छिपाकर रखे गए पीले धातु के दो कैप्सूल बरामद हुए। इनका कुल वजन लगभग 82 ग्राम बताया गया है।

बरामदगी के बाद सीआईएसएफ ने यात्री को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए केआईए पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि बरामद धातु सोना है या कोई अन्य कीमती धातु तथा इसे किस उद्देश्य से छिपाकर ले जाया जा रहा था।

सीआईएसएफ ने अपने बयान में कहा कि जवानों की यह कार्रवाई उनकी सतर्कता, पेशेवर दक्षता और विमानन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बल के अनुसार, इस तरह की चौकसी से हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होती है। बेंगलुरु एयरपोर्ट स्थित सीआईएसएफ यूनिट का नेतृत्व वर्तमान में डीआईजी/सीएएसओ मंजूनाथ एच, आईपीएस कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी