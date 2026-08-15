बंगाल: बेंगलुरु में टीटीपी संदिग्ध की मां का दावा, उसका बेटा बेगुनाह

कोलकाता, 15 अगस्त (आईएएनएस)। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से कथित संबंध के आरोप में बेंगलुरु में गिरफ्तार किए गए आसफुल मलिक की मां ने शनिवार को दावा किया कि उनका बेटा बेगुनाह है, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे बोम्मासंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया से हिरासत में लिया गया था।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बदुरिया पुलिस स्टेशन के तहत जादुरहाटी ग्राम पंचायत के नोआपाड़ा इलाके के रहने वाले आबेद मलिक के बेटे आसफुल मलिक को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी मां हसीना बीबी वहीं परिवार के घर में रहती हैं।

बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार दोपहर उन्हें और उनके पति (असाफुल के पिता) को उनके बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी दी। जब मीडिया के लोगों ने उनसे बात की, तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ।

अपने बेटे की किताबों का ढेर दिखाते हुए मां ने कहा, "मेरा बेटा हमेशा पढ़ाई-लिखाई में लगा रहता था। उसने गोबरडांगा हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए उसने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने शुरू किए। उसने पुलिस की नौकरी के लिए भी कोशिश की थी।"

उन्होंने आगे बताया, "वह पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे परिवार चलाना था, इसलिए उसने बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली।"

उन्होंने बताया कि उनका बेटा लगभग 18 माह पहले नौकरी के सिलसिले में बेंगलुरु गया था और तब से नोआपाड़ा में अपने पुश्तैनी घर वापस नहीं लौटा था।

हसीना बीबी ने कहा, "उसके पिता पहले ही बेंगलुरु जा चुके हैं। उम्मीद है कि उनके वहां पहुंचने और पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के बाद हमें और जानकारी मिलेगी।"

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बार-बार कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। असाफुल के पड़ोसियों ने भी ऐसे आरोपों में उसकी गिरफ्तारी पर हैरानी जताई।

बेंगलुरु सिटी पुलिस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, आसफुल मलिक को बोम्मासंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया से हिरासत में लिया गया, जो हेब्बागोडी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है और बाद में उससे पूछताछ की गई।

बयान में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान मलिक ने कथित तौर पर बताया कि पाकिस्तान में मस्जिदों और आम नागरिकों पर हुए अत्याचारों के कारण उसके मन में पाकिस्तान सेना के खिलाफ बदला लेने की भावना पैदा हुई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि उसने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष और पाकिस्तान सेना द्वारा इजराइल को कथित समर्थन का जिक्र किया।

पुलिस ने प्रेस रिलीज में कहा, "पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के सदस्य इमरान अहिनदर के संपर्क में आया था।"

--आईएएनएस

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