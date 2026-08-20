कुछ नेता किसान आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं : सुखजीत सिंह

बाटला, 20 अगस्त (आईएएनएस)। किसान नेता सुखजीत सिंह ने कुछ वरिष्ठ किसान नेताओं की आलोचना करते हुए उन पर निजी फायदे उठाने, झगड़े बढ़ाने और आंदोलन को कमजोर करने के आरोप लगाए और उनके संगठनों से किसानों के हितों की रक्षा के लिए पदों से हटाने की अपील की।

किसान नेता सुखजीत सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब तक ये नेता 'ईगो और घमंड' के साथ संगठन की कमान संभाले रहेंगे, किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकलेगा। सुखजीत ने संगठनों के कैडर से अपील की कि अगर कोई नेता गलत कर रहा है तो उसे पद से हटाकर किसी काबिल व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए।

किसान नेताओं के बीच विवाद को लेकर सुखजीत सिंह ने आईएएनएस से कहा, "ये विवाद पिछली बार दिल्ली आंदोलन में हुए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने गलतियां की, लंबा आंदोलन चला, लेकिन ये आंदोलन इसलिए सफल हुआ, क्योंकि इसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान जो कुछ लोग गलतियां कर रहे थे, उस पर लोगों ने लगाम लगाई। सरकार के ऊपर दबाव बना और जिस कानून को हम रद्द कराना चाहते थे, वो रद्द करना पड़ा।"

किसान नेता ने कहा, "जब तक ये नेता इंचार्ज रहेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। एक बड़े किसान संगठन के सीनियर नेता ने दूसरे नेता पर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए बयान दिया, जबकि दूसरे नेता ने कहा कि उसी व्यक्ति ने भी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। मैं कहता हूं कि जब तक ये पुराने नेता अपने संगठनों की कमान अपने 'ईगो और घमंड' के साथ संभाले रहेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। वे लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने लिए लड़ रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि एक कहता है, 'मैं बड़ा हूं,' जबकि दूसरा कहता है, 'मैं बड़ा हूं।' इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन और मजदूरों को हो रहा है, जिनके हक के लिए उन्हें असल में लड़ना चाहिए। जनता को ऐसे नेताओं को हटाने का हक होना चाहिए, जैसे हम राजनीतिक दलों को हटाते हैं। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि अगर मैं कोई गलती करता हूं, तो मुझे हटाओ और मुझसे बेहतर किसी को नियुक्त करो। मैं इन संगठनों के कैडर से कहता हूं कि अगर आपका नेता कुछ गलत कर रहा है, तो कृपया उसके खिलाफ एक्शन लो और किसी ज्यादा काबिल आदमी को नियुक्त करो, जो असल में आपके लिए कुछ कर सके, न कि ऐसे आदमी को जो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता हो या संगठन का इस्तेमाल करके खुद को एक बड़ा नेशनल लीडर दिखाना चाहता हो।"

--आईएएनएस

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