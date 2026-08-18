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भारत समाचार

बरेली में गोवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी नाकाम, मुठभेड़ में दो आरोपी घायल, चार गिरफ्तार

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(Updated )
बरेली

बरेली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बरेली में गोवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी कर रहे चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में परसोना नहर से पहले हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए।

पुलिस ने मौके से एक सांड और वध करने के उपकरण बरामद किए हैं, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त को बिथरी चैनपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि परसोना नहर से पहले कुछ लोग गोवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां चार आरोपी एक सांड और उसे काटने के उपकरणों के साथ मिले।

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में नसीम और राशिद के पैर में गोली लगी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से जुनेद, राशिद, नसीम और मोहम्मद फजर को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जुनेद पुत्र साकिर निवासी कुतुब शाह की जारत, थाना बारादरी, राशिद पुत्र जावेद निवासी जगतपुर गोटिया, थाना बारादरी, नसीम पुत्र अमीनुद्दीन निवासी परसोना और मोहम्मद फजर पुत्र नियाज अहमद निवासी परसोना, जनपद बरेली के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, मौके से मोहम्मद कासिम कुरैशी पुत्र रईस निवासी मोहल्ला कोर्ट, थाना बारादरी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि गोवंशीय पशु उन्हें शाकिर खान पुत्र छोटे खान निवासी परसोना ने उपलब्ध कराया था।

पुलिस ने बरामद सांड और वध में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को कब्जे में ले लिया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद मौके पर शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

--आईएएनएस

विकेटी/एसके