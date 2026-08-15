राजस्थान के बारां में करंट लगने से एक साल की बच्ची समेत तीन बहनों की मौत

जयपुर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के बारां जिले में शनिवार को एक घर में कूलर में करंट लगने से तीन बहनों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई, जब उनके माता-पिता खेत में मजदूरी करने गए हुए थे।

बताया जा रहा है कि जब घटना घटी, तब लड़कियां घर पर अकेली थीं, जबकि उनके परिवार के सदस्य खेत में मजदूरी करने गए थे। मरने वालों की पहचान 7 साल की सलोनी, 3 साल की अवंतिका और 1 साल की संध्या के तौर पर हुई है।

सदर पुलिस स्टेशन के अधिकारी नवल किशोर मीणा के अनुसार, लड़कियों के पिता मदनलाल सहरिया मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले करनावता गांव के रहने वाले हैं। वह फतेहपुर में एक किसान के यहां खेत मजदूर के तौर पर काम करते हैं और अपने परिवार के साथ खेत पर ही रह रहे थे।

पुलिस ने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि कूलर में बिजली की खराबी के कारण यह हादसा हुआ होगा, जिससे लड़कियां उपकरण के संपर्क में आ गईं।

जब परिवार के सदस्य काम से लौटे तो उन्होंने तीनों लड़कियों को बेसुध पाया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को अस्पताल ले जाने में मदद की।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने लड़कियों की जांच की और तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

बारां के सब-डिविजनल ऑफिसर रामावतार मीणा ने बताया कि मौत की सूचना मिलने के बाद प्रशासन अस्पताल पहुंचा। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिवार को सौंप दिए गए। शवों को उनके पैतृक गांव ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रशासन ने बिजली का करंट लगने की घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। सब-डिविजनल ऑफिसर ने कहा कि सरकार नियमों के अनुसार पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद देगी।

--आईएएनएस

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