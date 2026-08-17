आंदोलन को लेकर बाबा रामदेव के बयान पर कांग्रेस नेता बोले-कर रहे बयानबाजी

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। आंदोलन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से दिए गए बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है।

भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, "छात्रों के आंदोलन के बारे में, नीट परीक्षा का पेपर 3 मई को लीक हुआ था; भारत सरकार ने सभी छात्रों की फीस वापस कर दी, दोबारा परीक्षा हुई, नतीजे घोषित किए गए और लड़कियों ने 58 प्रतिशत अंक हासिल किए। जहां तक ​​बाबा रामदेव की चिंताओं (परीक्षा के समय और उसके बाद की समस्याओं) की बात है, तो विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अगर बाबा रामदेव के बयान के संदर्भ पर विचार करने की जरूरत हुई, तो सरकार उस पर गौर करेगी।"

योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज हमारे प्रतिभाशाली और काबिल लोग हर क्षेत्र में चुने जा रहे हैं, चाहे वे शिक्षक हों, आईपीएस अधिकारी हों, आईएएस अधिकारी हों, डॉक्टर हों या प्रोफेसर हों। अगर वे विरोध-प्रदर्शन की ओर मुड़ते हैं और अपना समय दूसरी गतिविधियों में लगाते हैं, तो मेरा मानना ​​है कि इससे उनके भविष्य के अवसरों पर असर पड़ सकता है।

कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखेड़े ने कहा, "रामदेव बाबा ने अभी एक बयान दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें देश में बेरोजगारी और महंगाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने 2014 से पहले लोगों से बात की थी, लेकिन 2014 से 2026 के बीच देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। देश के युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं; और ऊपर से, वह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बयान दे रहे हैं। यह सब गलत है।"

कांग्रेस विधायक विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ने बीते दिन कहा था, "रामदेव को अब सड़कों पर उतरना चाहिए। जब ​​अन्ना हजारे आरक्षण के खिलाफ उतरे थे, तो रामदेव बहुत जोश में थे। लेकिन जब पुलिस आई, तो रामदेव 'सलवार' पहनकर भाग गए। रामदेव को अब सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें ऐसा करने दें। अगर उनमें हिम्मत है, तो रामदेव को 'जेन जी' के साथ मैदान में उतरना चाहिए।"

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