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भारत समाचार

बीआरएस के रामा राव का दावा, रेवंत रेड्डी 'अनुमुला हब' बना रहे

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(Updated )
बीआरएस

हैदराबाद, 12 अगस्त (आईएएनएस)। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि वे 'अनुमुला हब' बनाने में व्यस्त हैं। यह हमला उनके भाई से जुड़ी कंपनी 'टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े कथित 200 करोड़ के 'घोटाले' को लेकर किया गया।

केटीआर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रेवंत रेड्डी 'अनुमुला हब' तैयार कर रहे हैं। रामा राव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि जहां भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पिछली सरकार ने असली स्टार्टअप्स को फलने-फूलने में मदद करने के लिए टी-हब बनाया था। वहीं रेवंत रेड्डी ‘अनुमुला हब्स’ बनाने में लगे हुए हैं।

रामा राव ने लिखा, "हमने टी-हब इसलिए बनाया था, ताकि असली स्टार्टअप्स फल-फूल सकें। वहीं, रेवंत रेड्डी 'अनुमुला हब्स' बनाने में लगे हैं, जो परिवार द्वारा चलाए जाने वाले, परिवार-संचालित, बिना किसी इनोवेशन और बिना किसी कर्मचारी वाले स्कैम... यानी स्कीम है।"

रामा राव ने पोस्ट में आरोप लगाया, "अगर आप अनुमुला भाइयों में से एक हैं, तो आपको बहुत ही कम कीमत पर जमीन मिल जाती है। बिना किसी सवाल-जवाब के। मैं 'अनुमुला कोंडल रेड्डी' को सदी का इनोवेटर मानता हूं, जिन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट वाली डिफेंस कंपनी ‘टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ बनाई और रातों-रात कम से कम 200 करोड़ का मुनाफा कमाया।"

रामा राव ने कहा, “श्रीधर बाबू गारू और रेवंत रेड्डी गारू को तेलंगाना के लाखों युवाओं को यह सिखाना चाहिए कि करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन कैसे हासिल की जाए। यह जादुई ट्रिक सिर्फ अनुमुला परिवार तक ही क्यों सीमित रखी जाए?”

बीआरएस नेता ने लगभग 200 करोड़ की कीमत वाली करीब पांच एकड़ सरकारी जमीन सीएम रेड्डी के भाई अनुमुला कोंडल रेड्डी से जुड़ी कंपनी 'टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स' को कथित तौर पर आवंटित किए जाने की व्यापक जांच की मांग की।

रामा राव ने सवाल उठाया कि जिस कंपनी की पेड-अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख है और जिसमें कोई कर्मचारी नहीं है, उसे सरकारी ज़मीन का इतना कीमती टुकड़ा कैसे आवंटित किया जा सकता है।

उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च, 2025 तक टेसेरैक्ट में कोई भी कर्मचारी नहीं था, जबकि इसकी पेड-अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख थी और लगभग पांच एकड़ जमीन, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ थी, उसे लगभग 7 करोड़ में अलॉट किया गया था यानी करीब 3,700 प्रति वर्ग गज की दर से।

रामा राव ने मांग की कि तेलंगाना सरकार आवंटन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करे, जिनमें सरकारी आदेश, जमीन का मूल्यांकन, पात्रता के मानदंड, निवेश का प्रस्ताव, रोजगार से जुड़े वादे और फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों का विवरण शामिल हो।

रामा राव ने मंत्री डी. श्रीधर बाबू के उस दावे पर भी सवाल उठाया कि कोंडल रेड्डी का टेसेरैक्ट से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कोंडल रेड्डी की लिंक्डइन प्रोफाइल का जिक्र करते हुए कहा कि यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने उन्हें टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स का चेयरमैन बताया था।

रामा राव ने कहा कि बीआरएस तेलंगाना के गवर्नर के पास औपचारिक शिकायत लेकर जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर लोकायुक्त और अदालतों का भी रुख करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले को तब तक आगे बढ़ाती रहेगी जब तक कि सभी तथ्य सामने न आ जाएं और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह न ठहराया जाए।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम