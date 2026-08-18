अयोध्या में 2.8 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार

जयपुर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) हेडक्वार्टर के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, एजेंसी की सीकर यूनिट ने मंगलवार को एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के चार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। ये पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 2,80,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे।

गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों में सब-इंस्पेक्टर यशवंत सिंह और कॉन्स्टेबल पवन त्रिपाठी, सोहनलाल और गौरव चाराग शामिल हैं।

एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने बताया कि एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता के भाई का नाम अयोध्या के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से हटाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे।

शिकायत के बाद, सोमवार को रिश्वत की कथित मांग की पुष्टि की गई। पुष्टि के दौरान, कॉन्स्टेबल गौरव चाराग ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 4,00,000 रुपए की मांग की।

बातचीत के बाद, रिश्वत की रकम 2,80,000 रुपए तय की गई। मांग की पुष्टि होने के बाद, मंगलवार को एसीबी जयपुर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रामेश्वर सिंह की देखरेख में और एसीबी सीकर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष मील व उनकी टीम के नेतृत्व में एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया।

ऑपरेशन के दौरान, अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों, सब-इंस्पेक्टर यशवंत सिंह और कॉन्स्टेबल पवन त्रिपाठी, सोहनलाल और गौरव चाराग, की मौजूदगी में, कॉन्स्टेबल सोहनलाल ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 2,80,000 रुपए लिए।

इसके बाद एसीबी की टीम ने सभी चार आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी की एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्मिता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एस. परिमाला की देखरेख में आरोपियों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेगी और मामले की आगे जांच करेगी।

एंटी-करप्शन ब्यूरो जनता से अपील करता है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में योगदान दें और इसके 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1064' या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर संपर्क करें।

एसीबी यह सुनिश्चित करने में पूरी मदद करेगी कि जनता के जायज काम पूरे हों।

--आईएएनएस

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