'ये कालनेमियों के मुंह पर करारा तमाचा', चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने पर बोले महंत राजू दास

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने नागपंचमी पर ज्ञानवापी परिसर में सोमवार को भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि जब बीफ खाने वाला वहां 5 वक्त नमाज पढ़ सकता है तो साधुओं को कम से कम एक दिन पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा को वित्तीय अनियमितता मामले में मिली क्लीन चिट का स्वागत करते हुए इसे कालनेमियों के मुंह पर तमाचा बताया।

हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने ज्ञानवापी में सोमवार को महादेव के जलाभिषेक की मांग को लेकर कहा, "हम नागपंचमी के अवसर पर भगवान भोले का दर्शन करने गए थे। इसके बाद ज्ञानवापी का दर्शन करने का विचार भी मन में आया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ भगवान की पूजा हो रही हो और बीफ खाने वाला ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा हो। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। हमने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग की कि जैसे ज्ञानवापी में बीफ खाने वाला पांच वक्त का नमाज पढ़ सकता है तो हम साधुजन को कम से कम एक दिन, सोमवार को, भोले बाबा का जलाभिषेक करने की अनुमति मिलनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? पूजा वहां हो रही है। हमारी मांग है कि जो शिवलिंग अभी मिला है, जिसे उन्होंने वजूखाना बनाकर रखा था, खंडित करके रखा था, कम से कम सोमवार को उनका जलाभिषेक हो।

चंपत राय और अनिल मिश्रा को मिले क्लीन चिट पर महंत राजूदास ने कहा, "उन घड़ियाली आंसू बहाने वाले कालनेमियों को मुंह पर करारा तमाचा लगा है, जो राम मंदिर के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिन्होंने आस्था को झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मंदिर बनने के बाद भी जो सनातनी की भाव और भावना को आहत करने की पूरी प्रयास किया।"

उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा राम मंदिर के उस वित्तीय अनियमितता में, कर्मचारी बैंक के और ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों की गड़बड़ी को लेकर जिस प्रकार से राम मंदिर को सनातनियों को बदनाम करने की साजिश किया गया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा। संसद भवन परिसर में वो कालनेमी जिस प्रकार से साधु के भेष में 41 मुकदमा धारी पैरोल वाला वो महापापी कुकर्मी, एक पप्पू ने तो देश का बेड़ा गर्ग कर ही दिया था, दो-दो पप्पू हो जाने के नाते क्या स्थिति हो गई?

हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने आगे कहा कि सनातन को बदनाम करने की साजिश थी और कुछ नहीं। इसके नाते अनिल मिश्रा और चंपत राय को गुप्त सूत्रों से बता रहे हैं कि क्लीन चिट मिला, मिलना भी चाहिए था क्योंकि चंपत राय ने निरंतर राम मंदिर को निर्माण के लिए बहुत-बहुत मेहनत किया है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, "सिर्फ अनिल मिश्रा और चंपत राय को ही क्लीन चिट दी गई है, लेकिन जिन छह लोगों के नाम हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वे लोग जेल में हैं। उन्होंने पूछताछ में यह बात मान भी ली है।"

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने पर कहा, "सरकार ने पूरी तरह से उन्हें बचाने का काम किया है, और ये सभी लोग उस पूरे चढ़ावे की चोरी में शामिल हैं।"

--आईएएनएस

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