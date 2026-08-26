2027 में अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार, युवाओं और किसानों को मिलेगा सम्मान: अवधेश प्रसाद

अयोध्या, 26 अगस्त (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि प्रदेश की एनडीए सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है और लोगों ने मन बना लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार चुनाव नजदीक आते ही बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है।

सपा सांसद का यह बयान उस समय आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले छह महीने के भीतर एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अयोध्या में आईएएनएस से बातचीत में सपा सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छह महीने के भीतर एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के बयान पर तंज कसा।

उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल झूठी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल दो करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। आज 12 साल हो गए हैं लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी गई। इसलिए चुनाव नजदीक हैं और योगी सरकार झूठे वादे कर रही है। जनता जानती है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। इस सरकार की विदाई सुनिश्चित है।

अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। हमारी सरकार युवाओं और छात्रों को सरकारी नौकरियां देने का काम करेगी। नियमित भर्तियां की जाएंगी। युवाओं और किसानों को सम्मान दिया जाएगा।

जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को एक निजी कंसोर्टियम को लीज पर देने के फैसले पर सपा सांसद ने कहा कि यह जयप्रकाश नारायण और देश की आजादी का अपमान है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब लखनऊ में जयप्रकाश नारायण के सम्मान में एक बड़ी इमारत बनाई गई थी। शुरू से ही इसे लेकर भाजपा सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। एक बार अखिलेश यादव परिसर में जाना चाहते थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया है, जो जयप्रकाश नारायण का अपमान है।

उन्होंने सरकार की विभिन्न घोषणाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी किसी भी घोषणा का कोई मतलब नहीं है। उन्हें पता है कि वे हारने वाले हैं, इसलिए वे तरह-तरह के वादे कर रहे हैं। कहीं मुफ्त बस यात्रा की बात हो रही है, कहीं 50 हजार रुपए देने का वादा किया जा रहा है और यहां तक कि घर-घर जाकर पैसे बांटने की बात भी कही जा रही है। जनता का सरकार पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ रही है। कुछ जगहों पर चीनी 70 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। यह कैसी स्थिति है? कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा की सरकार अपना विश्वास खो चुकी है।

--आईएएनएस

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