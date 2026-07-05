'अयोध्या में यह सिर्फ झांकी है, मथुरा-काशी बाकी है?', राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बोले उद्धव ठाकरे

मुंबई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हिंदुत्व और भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें "भाजपा मुक्त हिंदुत्व" और "भाजपा मुक्त राम" चाहिए। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा, "अयोध्या में यह सिर्फ झांकी है तो आगे काशी और मथुरा का क्या होगा? अगर राम मंदिर में चोरी हो सकती है तो यह बेहद गंभीर मामला है।"

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उद्धव ठाकरे ने कहा, "आज मुझे भाजपा मुक्त हिंदुत्व चाहिए। मुझे भाजपा मुक्त राम चाहिए। भाजपा हिंदुओं और राम भक्तों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। अब हिंदू जाग जाएं और उन्हें बता दें कि असली राम भक्त कौन हैं।"

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मंदिरों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे हिंदुओं और संत समाज का अपमान हो रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय में देश के कई प्रमुख मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा, "दो साल पहले केदारनाथ मंदिर में चोरी हुई। अब बद्रीनाथ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी चोरी की घटनाओं की जानकारी मिली है। आखिर हर मंदिर में चोरी क्यों हो रही है?"

उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से हिंदू समाज और संतों का अपमान हो रहा है। "संत-महात्मा कह रहे हैं कि राम मंदिर में दर्शन के लिए जाने पर उनकी धोती तक की जांच की जाती है। यह बेहद शर्मनाक है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे मंदिरों में बैठे सभी लोग चोर हों।"

उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर उनकी पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा, "आज उन्होंने हमारा चुनाव चिह्न छीन लिया, हमारी पार्टी छीन ली और हमारे नेताओं को भी तोड़ दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सभी हिंदू और राम भक्त हमारे साथ हैं।"

उन्होंने कहा कि उन पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि "जो लोग हमें हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाते थे, वे आज कहां हैं? भाजपा और महायुति सरकार हिंदुत्व की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है।"

उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि वे जागरूक हों और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करने वालों को जवाब दें। उन्होंने कहा, "अब हिंदू माफ नहीं करेगा। बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाई जाए।"

--आईएएनएस

डीएससी