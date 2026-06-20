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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जबलपुर पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मु, गैरिसन ग्राउंड में करेंगी योगाभ्यास

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 06:35 PM
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जबलपुर पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मु, गैरिसन ग्राउंड में करेंगी योगाभ्यास

जबलपुर, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से जबलपुर पहुंचीं। 21 जून, 2026 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर के ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड में योग करेंगी। यह पहला मौका होगा जब भारत के कोई मौजूदा राष्ट्रपति इस मशहूर जगह पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिससे इसके शानदार इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ेगा।

जबलपुर में राष्ट्रपति मुर्मु का उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार रात सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद रविवार सुबह 7 बजे विश्व योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं, दोपहर 11:50 बजे वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति का जबलपुर में लगभग 19 घंटे का प्रवास निर्धारित है।

राष्ट्रपति मुर्मु अभी मध्य प्रदेश के पांच दिन के आधिकारिक दौरे पर हैं। 21 जून की सुबह, वह गैरिसन ग्राउंड में योग सत्र की अगुवाई करेंगी। अगले दिन, 22 जून को, उनका श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क जाने का कार्यक्रम है।

सदर इलाके में स्थित गैरिसन ग्राउंड का नाम ब्रिटिश-कालीन मिलिट्री छावनी (कैंटोनमेंट) के नाम पर पड़ा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान, सदर इलाका सैन्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, और स्वाभाविक रूप से इस मैदान को 'गैरिसन ग्राउंड' के नाम से जाना जाने लगा।

आजादी के बाद, 1953 में इसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया और तब से यह जबलपुर में खेलों के एक प्रमुख स्थल के रूप में उभरा है।

कई दशकों से, इस मैदान पर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट मैच होते रहे हैं, जिनमें वेस्ट इंडीज टीम के मैच भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कई जाने-माने खिलाड़ियों ने यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। क्रिकेट के अलावा, यहां नियमित रूप से फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं, जिससे स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई गई है।

इस स्थल का सामाजिक-राजनीतिक महत्व भी है। यहां बड़ी-बड़ी जनसभाएं आयोजित हुई हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सभाएं भी शामिल हैं; इन सभाओं में भारी भीड़ जुटी।

यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहले हुए हाई-प्रोफाइल दौरों की कड़ी को आगे बढ़ाता है। 2023 में, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसी मैदान पर योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर राष्ट्रपति मुर्मु की मौजूदगी से हजारों योग प्रेमियों को प्रेरणा मिलने और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को उजागर करने की उम्मीद है।

स्थानीय प्रशासन, योग संगठन और नागरिक इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और इसे एक यादगार उत्सव बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहे हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु 21 जून की रात श्योपुर ज़िले के कूनो नेशनल पार्क में बिताएंगी। उनका कार्यक्रम पहले 21 जून को ग्वालियर पहुंचने और फिर भारतीय वायु सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क के पालपुर जाने का है।

अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति चीता बाड़ों का निरीक्षण करेंगी, बोत्सवाना से लाए गए जानवरों की देखभाल का जायजा लेंगी और महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' की कुल प्रगति की समीक्षा करेंगी। 22 जून को वह पार्क के अंदर चीता सफारी करेंगी और 'चीता मित्रों' (चीता के दोस्त), चीता मॉनिटरिंग टीम के सदस्यों और स्थानीय कूनो गाइडों से बातचीत करेंगी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीएससी