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भारत समाचार

असम पुलिस ने 39.4 करोड़ रुपये का ड्रग्स किया जब्त, दो गिरफ्तार

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(Updated )
असम

गुवाहाटी, 14 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि गुवाहाटी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के पास पुलिस द्वारा एक ट्रक को रोके जाने के बाद लगभग 39.4 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन के लिए गुवाहाटी पुलिस की प्रशंसा की और कहा कि इस बरामदगी से युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से बचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मामले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "दीवार पर लगे दर्पण, मुझे बताओ कुल कितनी ड्रग्स हैं? 39.4 करोड़ रुपये!"

मुख्यमंत्री के अनुसार, पुलिस ने आईएसबीटी के पास एक ट्रक को रोका और उसमें से हेरोइन से भरे 10 साबुन के डिब्बे और 1,40,000 याबा टैबलेट बरामद किए। याबा टैबलेट, जिनमें आमतौर पर मेथम्फेटामाइन होता है, एक कृत्रिम दवा है जो गंभीर स्वास्थ्य और लत संबंधी जोखिमों से जुड़ी है।

इस बरामदगी से असम के माध्यम से संचालित होने वाले कथित मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। इस बरामदगी के सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस द्वारा खेप के स्रोत, उसके इच्छित गंतव्य और ड्रग्स के परिवहन में शामिल व्यापक नेटवर्क की जांच किए जाने की उम्मीद है। यह अभियान असम पुलिस द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे गहन प्रयासों के बीच चलाया गया है।

अपनी भौगोलिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तथा पड़ोसी राज्यों से निकटता के कारण असम नशीले पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग के रूप में उभरा है।

सरमा ने अपने एक्स पोस्ट में गुवाहाटी पुलिस को "उत्कृष्ट" अभियान का श्रेय दिया और इस ज़ब्ती को "हमारे युवाओं के भविष्य को बचाने" के उद्देश्य से किया गया प्रयास बताया।

याबा टैबलेट और हेरोइन की इतनी बड़ी मात्रा की बरामदगी से गुवाहाटी के माध्यम से नशीले पदार्थों की आवाजाही की आगे जांच शुरू होने की संभावना है। गुवाहाटी असम को पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

पुलिस की यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की खेप को उनके लक्षित बाजारों तक पहुंचने से पहले ही रोकने और युवाओं तक नशीले पदार्थों की पहुंच को रोकने पर बढ़ते ध्यान को भी रेखांकित करती है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान और जब्त किए गए पदार्थों के सटीक मूल्य और वजन के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस