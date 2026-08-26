मेघालय सीमा के पास असम पुलिसकर्मी की कार जलकर खाक, जांच शुरू

दिसपुर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। असम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मेघालय सीमा के पास असम पुलिसकर्मी की कार जलकर खाक हो गई।

इसे लेकर अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बोको में अपर लैम्पी बटालियन बॉर्डर आउट पोस्ट के पास असम पुलिस के एक कर्मचारी की निजी गाड़ी में कथित तौर पर आग लगा दी गई, जिससे संवेदनशील असम-मेघालय सीमा पर चिंता बढ़ गई है।

28वीं बटालियन के हवलदार अरबिंदा रॉय की ऑल्टो कार रात में आग लगने के बाद पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी बटालियन कैंप के पास सड़क किनारे खड़ी की गई थी। खराब रास्ते की वजह से गाड़ी को कैंप के अंदर नहीं ले जाया जा सका, इसलिए उसे बाहर ही खड़ा कर दिया गया।

पुलिस ने आग लगने की वजह और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या आग गलती से लगी थी। अधिकारियों ने इस घटना में शरारती तत्वों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

अब तक इस मामले में किसी की पहचान नहीं हुई है और न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। वहीं, आग लगने का सही कारण भी अभी साफ नहीं हुआ है।

घटना के बाद पुलिस ने लैम्पी बॉर्डर पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज की। जांचकर्ता मामले के कई पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जैसे गाड़ी कहां खड़ी थी, घटना का समय क्या था और आग लगने से पहले इलाके में क्या गतिविधियां हुई थीं।

गुवाहाटी से एक फोरेंसिक टीम भी सैंपल और अन्य सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर भेजी गई है। उम्मीद है कि टीम आग लगने की शुरुआत और तरीके का पता लगाने के लिए गाड़ी और आसपास के इलाके की जांच करेगी।

असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें जान किशोर गोगोई भी शामिल हैं, के घटनास्थल का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने की उम्मीद है।

यह घटना इसलिए भी अहम हो गई है, क्योंकि शिलांग और जोरबाट में हाल की घटनाओं के बाद असम-मेघालय सीमा संवेदनशील बनी हुई है। पुलिसकर्मी की गाड़ी जलने से सुरक्षा अधिकारियों के मन में सीमावर्ती इलाकों में नए तनाव की आशंका को लेकर चिंता पैदा हो गई है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और घटना के पीछे के तथ्यों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। फोरेंसिक जांच पूरी होने और जांचकर्ताओं की जांच में प्रगति होने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है। वहीं, अधिकारियों ने जांच जारी रहने के दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

--आईएएनएस

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