असम पुलिस ने हैलाकांडी से पाकिस्तान स्थित शहादत-ए-भट्टी नेटवर्क से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार

गुवाहाटी, 26 अगस्त (आईएएनएस)। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने हैलाकांडी जिले में पाकिस्तान स्थित शहादत-ए-भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) से कथित रूप से जुड़े 21 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस मामले में अब तक कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान फजल इस्लाम बरभुइया के रूप में हुई है। उसे एसटीएफ और हैलाकांडी पुलिस द्वारा जिले के रामनाथपुर इलाके में चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ा गया।

अधिकारियों के अनुसार, वह प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। वह एसटीएफ पुलिस स्टेशन केस नंबर 06/2026 में वांछित था। यह मामला पाकिस्तान आधारित नेटवर्क की कथित गतिविधियों की जांच के तहत दर्ज किया गया था।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आरोपी के पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अधिकारी जब्त किए गए सामान की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी का एसबीएन से किस प्रकार का संबंध था। साथ ही, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब असम एसटीएफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में संदिग्ध उग्रवादी नेटवर्कों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इससे पहले इसी मामले में धुबरी, चिरांग और बारपेटा जिलों से भी गिरफ्तारियां की गई थीं।

फजल इस्लाम बरभुइया की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई है।

असम पुलिस एसटीएफ ने संदिग्ध उग्रवादी और राष्ट्रविरोधी नेटवर्कों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सबूतों तथा नेटवर्क से जुड़े संभावित संबंधों की पड़ताल के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

--आईएएनएस

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