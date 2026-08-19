असम माला 4.0: असम सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 10,000 करोड़ की योजना का किया ऐलान

गुवाहाटी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। असम सरकार अब गांवों की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को 'असम माला 4.0' की 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना का ऐलान किया है। इसका मकसद राज्य के हर कोने तक सड़क पहुंचाना और ग्रामीण इलाकों को असम की आर्थिक तरक्की से जोड़ना है।

सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हम असम के हर कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। राज्य की लंबाई-चौड़ाई में व्यापक सड़क नेटवर्क बनाने के बाद, अब हम असम माला 4.0 के साथ इस बदलाव को और तेज करने जा रहे हैं। यह 10,000 करोड़ की पहल ग्रामीण असम को राज्य की विकास गाथा से और करीब जोड़ेगी।"

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, असम माला 4.0 के तहत करीब 800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसका फोकस राज्य के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना और उन ग्रामीण एवं कम जुड़े हुए इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करना है, जहां अब तक पहुंच मुश्किल थी।

यह पहल पहले से चल रहे 'असम माला' कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। असम माला राज्य सरकार की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में से एक बन चुकी है।

इस नए चरण का मकसद लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर करना है। बेहतर सड़कें बनने से लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी। इससे बाजारों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब असम सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को अपनी आर्थिक बदलाव की योजना का अहम हिस्सा मान रही है।

सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के बिना निवेश नहीं आएगा, व्यापार और पर्यटन नहीं बढ़ेगा। दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों को राज्य के बढ़ते आर्थिक केंद्रों से जोड़ना जरूरी है।

असम माला 4.0 के साथ राज्य सरकार सड़क नेटवर्क को और फैलाने और यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि विकास का सीधा लाभ ग्रामीण असम तक पहुंचे।

10,000 करोड़ रुपए की यह पहल असम के विकास के अगले चरण का एक बड़ा आधार बनेगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए राज्य की तरक्की को नई गति दी जाएगी।

--आईएएनएस

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