भारत समाचार

Assam Forest Land : सीएम सरमा ने वन भूमि अतिक्रमण के लिए कांग्रेस शासन को जिम्मेदार ठहराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 16, 2026, 05:07 AM
असम : सीएम सरमा ने वन भूमि अतिक्रमण के लिए कांग्रेस शासन को जिम्मेदार ठहराया

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य में दशकों के कांग्रेस शासन के कारण बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर कब्जा हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लगातार बेदखली और जमीन वापस लेने के अभियान के जरिए इस पर 'पूरी तरह रोक' लगा दी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों तक असम के जंगल के इलाकों में कब्जे को फलने-फूलने दिया, जिसके कारण 2.87 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की जमीन पर गैर-कानूनी कब्जा हो गया।

उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा भाजपा की 'डबल इंजन सरकार' ने कब्जे वाली जंगल की जमीन की पहचान करने, उसे खाली कराने और वापस लेने के लिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू नहीं किया, तब तक स्थिति काफी हद तक बेकाबू रही।

सरमा ने अपनी पोस्ट में कहा, "दशकों तक, कांग्रेस पार्टी ने असम के जंगलों में कब्जे होने दिए। उन्होंने 2.87 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा होने दिया, जब तक कि डबल इंजन सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला नहीं किया।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेदखली और वापस लेने के अभियान शुरू होने के बाद से, राज्य सरकार ने 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की जमीन वापस ले ली है, इसे पर्यावरण सुरक्षा और कानून लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सभी कब्जे वाली जंगल की जमीन को वापस लेने और सुरक्षित और रिजर्व इलाकों में आगे गैर-कानूनी कब्जे को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरमा ने कहा कि जंगल पर कब्जों से न सिर्फ असम के नाज़ुक इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान पहुंचा है, बल्कि जंगली इलाकों में गैर-कानूनी काम भी हुए हैं, जिससे जंगली जानवरों के रहने की जगहों को खतरा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के कामों का मकसद जंगल की जमीन को ठीक करना, बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना और राज्य में टिकाऊ पर्यावरण मैनेजमेंट पक्का करना है।

मुख्यमंत्री ने जंगल और सुरक्षित इलाकों में बेदखली की मुहिम का बार-बार बचाव किया है और कहा है कि ये काम पूरी तरह से कानूनी नियमों के मुताबिक और बड़े जनहित में किए जाते हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि असली जमीनहीन मूल निवासियों को पुनर्वास और फिर से बसाने के तरीकों से मदद दी जा रही है, जबकि गैर-कानूनी कब्जों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

सरमा ने कहा कि जंगल की जमीन को वापस पाने की चल रही कोशिशें आने वाली पीढ़ियों के लिए असम की प्राकृतिक विरासत और इकोलॉजिकल सुरक्षा को बचाए रखने के सरकार के बड़े नजरिए का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, "हमारी जमीन के हर टुकड़े को वापस पाने का मिशन जारी है।"

असम में जंगल की जमीन पर कब्जे का मुद्दा राजनीतिक रूप से सेंसिटिव बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां इंसानी और रोजी-रोटी की चिंताओं को लेकर जंगल खाली कराने की मुहिम की आलोचना कर रही हैं, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इन कदमों का बचाव करते हुए कहा है कि ये पर्यावरण बचाने और कानूनी राज के लिए जरूरी हैं।

--आईएएनएस

एससीएच

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...