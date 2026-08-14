असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 104 हुई, 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित

गुवाहाटी, 14 अगस्त (आईएएनएस)। असम में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 104 हो गई है। राज्य के सात जिलों में हजारों लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं।

असम डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीआरआईएमएस) के अनुसार, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, कामरूप, होजई, जोरहाट और लखीमपुर जिले अभी प्रभावित हैं। 20 रेवेन्यू सर्कल के कुल 313 गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ की वजह से 78,637 लोग (पुरुष, महिलाएं और बच्चे) प्रभावित हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं और जिलों में 68 राहत कैंप खोले गए हैं। इन कैंपों में अभी 5,057 लोग रह रहे हैं, जिनमें 761 बच्चे, 58 गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं और चार दिव्यांग लोग शामिल हैं।

नगांव में सबसे ज्यादा 26,292 लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बाद गोलाघाट में 30,778, शिवसागर में 12,480 और जोरहाट में 9,087 लोग प्रभावित हुए हैं। ताजा सरकारी आकलन के अनुसार, बाढ़ से लगभग 8,268.71 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है।

अधिकारियों ने बताया कि ताजा आकलन में शिवसागर में बाढ़ से एक मौत की पुष्टि हुई है, जबकि किसी के लापता होने की सूचना नहीं है। बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं और एजेंसियों ने प्रभावित इलाकों में नावें तैनात की हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नावों के जरिए 117 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव दल और मेडिकल टीमें तैनात हैं।

बाढ़ के पानी ने सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है। ताजा रिपोर्ट में 32 सड़कों और एक पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई है, जबकि शिवसागर और नागांव के कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ज़िला प्रशासन को राहत कार्य जारी रखने और स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पानी के स्तर और मौसम की स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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