असम को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और शहरी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा, सीएम सरमा ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य की ऊर्जा जरूरतों, बिजली ढांचे और शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बैठक में असम को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और उपभोक्ता हितैषी बिजली सुधारों को आगे बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने राज्य की दीर्घकालिक बिजली आवश्यकताओं तथा केंद्रीय उत्पादन इकाइयों से मिलने वाली बिजली के अधिक प्रभावी और तर्कसंगत उपयोग पर विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान गुवाहाटी में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत शहर में भूमिगत बिजली केबल (अंडरग्राउंड केबलिंग) बिछाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ शहरी बिजली ढांचे को आधुनिक बनाया जा सके।

दोनों नेताओं ने असम में बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा की। खास तौर पर गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और कीमत से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया।

मुख्यमंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत असम सरकार के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं, खेल सुविधाओं और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देते हुए एकीकृत शहरी क्षेत्र का विकास करना है। यह पहल राज्य में बढ़ते शहरीकरण और विकास की नई जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि असम ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर सुधार लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस प्रयास के लिए मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

सरमा ने यह भी कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत राज्य के प्रस्ताव पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य, खेल और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एकीकृत शहरी क्षेत्र विकसित करने की योजना है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में असम से जुड़े ऊर्जा और शहरी विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राज्य की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों, केंद्रीय बिजली परियोजनाओं से आवंटित ऊर्जा के बेहतर उपयोग, गुवाहाटी में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भूमिगत केबलिंग तथा गैस आधारित बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों पर विचार किया गया।

उन्होंने अर्बन चैलेंज फंड के संबंध में कहा कि राज्य के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसमें असम की बढ़ती शहरी आबादी और विकास संबंधी जरूरतों को देखते हुए शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम के ऊर्जा और शहरी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

यह बैठक असम में टिकाऊ, मजबूत और उपभोक्ता केंद्रित ऊर्जा एवं शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी