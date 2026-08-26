असम के सीएम ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, सुधारों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने और उपभोक्ता-केंद्रित सुधारों को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर चर्चा की।

सरमा ने कहा कि उन्होंने दिन में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और असम की विकास प्राथमिकताओं के लिए समय और समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को मजबूत करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश कर रहा है।

सरमा ने अपनी पोस्ट में कहा कि आज समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि खट्टर ने असम को राज्य की ऊर्जा क्षेत्र की पहलों के लिए मंत्रालय का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

बैठक में 'अर्बन चैलेंज फंड' के तहत असम के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और सरमा ने बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य इस पहल के तहत स्वास्थ्य सेवा, खेल और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक एकीकृत शहरी क्षेत्र विकसित करना चाहता है। प्रस्तावित शहरी विकास पहल का उद्देश्य एकीकृत सुविधाएं बनाना और तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों की चुनौतियों का समाधान करना है।

सरमा ने असम की विकास प्राथमिकताओं के लिए प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब असम व्यापक विकास पहलों को आगे बढ़ाते हुए अपने बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षमता को मजबूत करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने पहले भी बुनियादी ढांचे के विस्तार और ऊर्जा क्षमताओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है क्योंकि राज्य का शहरीकरण हो रहा है और आर्थिक रूप से विकास हो रहा है।

बैठक में उन परियोजनाओं पर केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के राज्य सरकार के प्रयासों पर जोर दिया गया, जिनके लिए केंद्र के समर्थन और फंडिंग की आवश्यकता है। 'अर्बन चैलेंज फंड', जिसके तहत असम ने अपना प्रस्ताव सौंपा है, का उद्देश्य शहरी बदलाव और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करना है।

सरमा ने कहा कि प्रस्तावित एकीकृत शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और खेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को एक साथ लाया जाएगा और साथ ही जलवायु-संबंधी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया जाएगा। असम सरकार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के कल्याण में सुधार के लिए भी सुधार करना चाहती है।

--आईएएनएस

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