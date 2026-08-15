असम कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट सहित 33 पदों पर भर्ती जारी, 26 अगस्त तक भरें फॉर्म

दिसपुर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। असम कृषि विश्वविद्यालय (एएयू) जोरहाट ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में असिस्टेंट सहित विभिन्न 33 खाली पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एएयू की ओर से जारी 33 रिक्तियों में सीनियर साइंटिस्ट और हेड के 3, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 14, फार्म मैनेजर के 4, प्रोग्राम असिस्टेंट (लैब टेक्नीशियन) का 1, प्रोग्राम असिस्टेंट (कंप्यूटर) का 1, असिस्टेंट के 4, स्टेनोग्राफर ग्रेड-III का 1, ड्राइवर के 2 और सपोर्टिंग स्टाफ-ग्रेड I के 3 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू हो गई है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त तक तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार असम कृषि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद और क्षेत्र के अनुसार मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष या आईटीआई पास, एचएसएलसी या उसके समकक्ष, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डॉक्टरेट की डिग्री, आदि होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु पद के अनुसार 38 से 47 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू/स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार, 7वां वेतन आयोग, आईसीएआर के नियम के तहत, पे मैट्रिक्स में लेवल 3 से 13ए के मध्य 18,000 से 1,31,400 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी।

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए तय किया गया है।

अभ्यर्थियों को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

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