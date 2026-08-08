असम: सीएम ने बाढ़ प्रभावित दरांग का दौरा किया और टूटे हुए तटबंधों को फिर से बनाने का आदेश दिया

गुवाहाटी, 8 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को दरांग जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नोआ और कुलसी नदियों के तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी भरने के बाद वहां के हालात का जायजा लिया।

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सीएम सरमा ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और बहाली के कामों की समीक्षा करने के लिए मंगलदाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेंगाबारा और नहारबारी का दौरा किया।

बेंगाबारा गांव में मुख्यमंत्री ने नोआ नदी के किनारे टूटे हुए तटबंध के हिस्से का निरीक्षण किया और चल रहे मरम्मत के काम की समीक्षा की। यह टूट-फूट कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके कारण बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया और निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सरमा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बहाली का काम तेजी से किया जाए और कहा कि सरकार भविष्य में टूटने के जोखिम को कम करने के लिए क्षतिग्रस्त तटबंधों को अधिक मजबूती के साथ फिर से बनाने के लिए विशेष उपाय करेगी।

मुख्यमंत्री ने बेंगाबारा में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र और औटाला हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए राहत शिविरों का भी दौरा किया। उन्होंने शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनके हाल-चाल, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरी जरूरतों के बारे में जानकारी ली।

सरमा ने विस्थापित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार स्थापित राहत नियमों के अनुसार जल्द से जल्द सभी जरूरी सहायता प्रदान करेगी।

बाद में उन्होंने नहारबारी का दौरा किया, जहां उन्होंने कुलसी नदी के किनारे टूटे हुए तटबंध का निरीक्षण किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की बाढ़ ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, विशेषकर नदी के तटबंधों के टूटने के कारण, काफी परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने अस्थायी मरम्मत के बजाय टिकाऊ बहाली उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरमा ने कहा कि राज्य सरकार टूटे हुए तटबंधों को मजबूत करने और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए विशेष कदम उठाएगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि राहत और पुनर्वास के उपाय बिना किसी देरी के सभी पात्र प्रभावित परिवारों तक पहुंचें।

सीएम का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब असम बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है और राज्य प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और बहाली के प्रयासों को तेज़ कर रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी