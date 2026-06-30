असम पुलिस ने 55 करोड़ रुपए कीमत का 37 किलो सोना किया जब्त, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

गुवाहाटी, 30 जून (आईएएनएस)। असम पुलिस ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान लगभग 37 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 55 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है।

Read More

आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले अक्षय भंसोरे के तौर पर हुई है। लतासिल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) सांभवी मिश्रा ने बताया कि यह बरामदगी खास जानकारी पर चलाए गए पुलिस ऑपरेशन के दौरान हुई। जब्त सोने को कस्टडी में ले लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है।

शुरुआती जांच के मुताबिक, भंसोरे महाराष्ट्र से आया था और पिछले दो साल से गुवाहाटी के गांधी बस्ती इलाके में रह रहा था। पुलिस को शक था कि वह एक कूरियर के तौर पर काम कर रहा था, जिसका काम सोने की खेप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था।

पुलिस अब जब्त सोने के मालिक का पता लगाने और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इसे किस मकसद से ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता आरोपी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और बातचीत के लॉग की जांच कर रहे हैं ताकि उन दूसरे लोगों की पहचान की जा सके, जो इस ऑपरेशन से जुड़े हो सकते हैं।

जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि सोना कहां से आया था, इसे किसे पहुंचाया जाना था, और क्या यह जब्ती किसी बड़े अंतर-राज्यीय सोने की तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया है।

यह जब्ती हाल के समय में असम पुलिस द्वारा सोने की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है और यह पूर्वोत्तर में चल रही संगठित तस्करी और अवैध व्यापार नेटवर्क के खिलाफ तेज की गई कार्रवाई के बीच हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि राज्य भर में संगठित अपराध, जिसमें सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है, के खिलाफ खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं।

अधिकारी जब्त की गई खेप के स्रोत की पुष्टि करने और इसके पीछे के बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए अन्य जांच एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी सामने आएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम