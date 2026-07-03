असम माला योजना से दूरदराज के गांवों में संपर्क व्यवस्था में बदलाव: सीएम हिमंता सरमा

गुवाहाटी, 3 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना असम माला योजना के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क में बदलाव लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रा आसान हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो रही है।

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से भीतरी गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, क्योंकि बाजारों, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर हो रही है।

सरमा ने कहा कि असम माला योजना के तहत हमारी सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रही है, ताकि लोगों की यात्रा आसान हो और विकास की राह हर गांव तक पहुंचे।

बालिकुची जाने वाली एक सड़क परियोजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर संपर्क से यात्रा का समय काफी कम हो गया है और स्थानीय निवासियों के लिए दैनिक आवागमन आसान हो गया है।

वीडियो में यात्रियों और स्थानीय लोगों को यह बताते हुए दिखाया गया है कि कैसे उन्नत सड़क ने परिवहन को पहले की तुलना में तेज और अधिक सुविधाजनक बना दिया है।

असम सरकार द्वारा राज्य भर में, विशेष रूप से कम विकसित और भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में, सड़कों के निर्माण और उन्नयन के माध्यम से ग्रामीण सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए असम माला योजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपर्क की कमियों को दूर करना, हर मौसम में आवागमन को बेहतर बनाना और गांवों को प्रमुख सड़कों और शहरी केंद्रों से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

अधिकारियों ने कहा कि यह पहल केंद्र के ग्रामीण सड़क कार्यक्रमों की पूरक है और साथ ही असम के भूभाग की विशिष्ट संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करती है। बेहतर सड़क अवसंरचना से कृषि उत्पादों की आवाजाही में सुविधा, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच में सुधार और स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने बार-बार यह दोहराया है कि बेहतर सड़क संपर्क संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास की उसकी रणनीति का केंद्र बिंदु है। असम माला योजना के तहत कई सड़क परियोजनाएं जिलों में अलग-अलग चरणों में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना और ग्रामीण आबादी के लिए यात्रा का समय कम करना है।

सरकार ने यह भी कहा है कि सड़क अवसंरचना में निवेश से अंतिम छोर तक संपर्क बेहतर होगा, आपदा राहत क्षमताएं मजबूत होंगी और पहले दुर्गम क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होंगे।

--आईएएनएस

एमएस/