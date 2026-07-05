असम कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज, युवा कांग्रेस अध्यक्ष पर अनुशासनहीनता के आरोप

गुवाहाटी, 5 जुलाई (आईएएनएस)। असम कांग्रेस में अंदरूनी संकट रविवार को और गहरा गया, जब दो पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सामने आया। इसमें असम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और आलगापुर-कटलीचेरा विधायक जुबैर मजूमदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अनुचित व्यवहार किया।

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पत्र पर लहारिघाट विधायक आसिफ मोहम्मद नजार और गुवाहाटी पश्चिम विधायक अब्दुस सोबाहन अली सरकार के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र को भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष को संबोधित किया गया है।

विधायकों ने आरोप लगाया कि 21 मई को गुवाहाटी के राजीव भवन में हुई समीक्षा बैठक में नव-निर्वाचित विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल थे और बैठक शुरू हो चुकी थी, तभी मजूमदार लगभग 30 मिनट देर से पहुंचे।

पत्र में कहा गया है कि जब गौरव गोगोई ने उनसे देरी को लेकर सवाल किया, तो मजूमदार ने ऊंची आवाज में और असम्मानजनक तरीके से जवाब दिया, जिससे बैठक बाधित हुई और पार्टी अनुशासन का उल्लंघन हुआ।

कांग्रेस विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना से हाल के विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस नेतृत्व से उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

यह पत्र उस समय सामने आया है जब गौरव गोगोई और मजूमदार के बीच चल रहा टकराव असम कांग्रेस के भीतर गहरी गुटबाजी को उजागर कर रहा है।

कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब गोगोई ने बैठक में देर से आने पर मजूमदार को फटकार लगाई।

बताया गया कि यह बहस तब और बढ़ गई जब युवा कांग्रेस प्रमुख ने गोगोई से पार्टी में 'डबल स्टैंडर्ड' पर सवाल उठाए और कहा कि अन्य वरिष्ठ नेताओं के देर से आने पर उन्हें इस तरह नहीं टोका गया।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच मतभेद संगठनात्मक नियुक्तियों और निर्णय लेने को लेकर लंबे समय से बढ़ रहे हैं। हाल ही में हुए उपचुनावों के बाद यह मतभेद और बढ़ गया, जिसमें कहा गया कि बेहतर प्रदर्शन के बावजूद मजूमदार को संगठनात्मक जिम्मेदारियों से दूर रखा गया।

सार्वजनिक विवाद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने एक सदस्यीय समिति गठित की है, जो इस विवाद की जांच करेगी और असम कांग्रेस इकाई में अनुशासन बहाल करने के लिए कदम सुझाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी