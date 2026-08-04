असम के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, प्रभावित लोगों को दिया पुनर्वास का भरोसा

गुवाहाटी, 4 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद लोगों को दूसरी जगहों पर पुनर्वास करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, "मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं, यह भी मूल्यांकन करने का प्रयास किया कि इस बाढ़ की चपेट में आने से लोगों को कितना नुकसान हुआ है। इस बाढ़ से निपटने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है।

सीएम सरमा ने कहा, “कल मैंने पूरा दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिताया, ताकि इस बात का पता लगा सकूं कि उन्हें इसकी चपेट में आने से कितना नुकसान हुआ है। साथ ही इस बाढ़ से निपटने के लिए पूरी कार्ययोजना भी तैयार की जा चुकी है। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ है। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, ताकि उनकी जिंदगी दोबारा से पटरी पर आ सके और वो सामान्य जीवन जी सके।”

मुख्यमंत्री ने ऐसे समय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, जब कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस बाढ़ के कहर से कई गांव तबाह हो गए। राज्य सरकार से संबंधित संसाधन तबाह हो गए और तटबंध भी टूट हो गए। हजारों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा की और लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। सभी प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जाएगा।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि नुकसान की भरपाई, घरों के पुर्ननिर्माण और जीविका से जुड़े माध्यम को पटरी पर लाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों की ओर से नुकसान का मूल्याकंन किया जा रहा है, ताकि उनकी भरपाई की जा सके और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया जा सके।

विभिन्न विभागों की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, ताकि सड़क, पुल, बिजली और पेयजल की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी कर रहा है।

वहीं, कई इलाकों में जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी कई गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, जिससे उनके संसाधनों और कृषि को काफी नुकसान पहुंच हो रहा है।

साथ ही, सरकार ने यह भी संकेत दिया कि अब पुनर्वास की प्रक्रिया पर हमारा ध्यान कम होगा। अब हम लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों की जिंदगी पटरी पर आ सके और वो एक सामान्य जीवन जी सके।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी