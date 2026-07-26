असम के मुख्यमंत्री ने परीक्षा सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी के उच्चस्तरीय कार्य बल का स्वागत किया

गुवाहाटी, 26 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्य बल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता को बढ़ावा मिलेगा।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उत्कृष्ट निर्णय का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली 'पारदर्शिता, निष्पक्षता और हमारे छात्रों के विश्वास' पर टिकी होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण और अधिक मजबूत एवं छात्र-केंद्रित प्रक्रिया के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।

कार्य बल के प्रमुख के रूप में नंदन नीलेकणी की नियुक्ति की प्रशंसा करते हुए सरमा ने कहा कि इस पहल का नेतृत्व करने के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सरमा ने कहा कि उनके पास यह प्रदर्शित करने का समृद्ध अनुभव है कि कैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रणालियों को अधिक त्रुटिरहित और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने समिति के अन्य सदस्यों की भी सराहना करते हुए उन्हें ऐसे विशिष्ट व्यक्ति बताया जिन्होंने नवोन्मेष और दृढ़ संकल्प के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उन सभी के साथ हैं।

इस पहल के परिणामों पर विश्वास व्यक्त करते हुए सरमा ने कहा कि यह कार्य बल भारत के सुधार एजेंडे को और मजबूत करेगा और छात्रों के लिए निष्पक्ष, योग्यता-आधारित और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/