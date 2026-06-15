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असम के चार और उत्पादों को मिला जीआई टैग, सीएम सरमा बोले-ज्यादा आर्थिक अवसर पैदा होंगे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 15, 2026, 09:14 AM
असम के चार और उत्पादों को मिला जीआई टैग, सीएम सरमा बोले-ज्यादा आर्थिक अवसर पैदा होंगे

गुवाहाटी, 15 जून (आईएएनएस)। असम के चार और उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिले हैं। इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने इसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने व बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा कि असम के चार खास उत्पादों (बिहू पेपा, कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, बाह शिल्पा (असमिया बांस शिल्प) और देओरी हैंडलूम उत्पादों) को आधिकारिक तौर पर जीआई सर्टिफिकेशन मिला है।

राज्य की विरासत को बचाने की कोशिशों के लिए इसे "एक और बड़ा बढ़ावा" बताते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जीआई टैग इन उत्पादों की असलियत को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे और साथ ही कारीगरों और पारंपरिक उत्पादकों के लिए ज्यादा आर्थिक अवसर पैदा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मान्यता ऐसे समय में मिली है जब असम के विरासत उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी से पहचान मिल रही है। सीएम के अनुसार, सर्टिफिकेशन यह पक्का करेगा कि असली उत्पादकों को उनके उत्पादों का सही दाम मिले और केवल असली चीजें ही उनके संबंधित नामों से बेची जाएं।

बता दें कि मुख्य रूप से खूबियों, प्रतिष्ठा या विशेषताओं के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। बिहू पेपा, भैंस के सींग से बना एक पारंपरिक वाद्य यंत्र, राज्य के मशहूर बिहू त्योहारों का एक अहम हिस्सा है।

कार्बी आंगलोंग हैंडलूम कार्बी समुदाय की बुनाई परंपराओं को दर्शाता है, जबकि देओरी हैंडलूम उत्पाद देओरी जनजाति की खास कपड़ा विरासत को दिखाते हैं।

बाह शिल्पा, या असमिया बांस शिल्प, बांस कारीगरों के सदियों पुराने कौशल को उजागर करता है, जिनकी कृतियां पूरे राज्य में रोजमर्रा की जिंदगी और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का अहम हिस्सा बनी हुई हैं।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) जैसी एजेंसियां ​​असम के पारंपरिक उत्पादों के लिए जीआई मान्यता हासिल करने की कोशिशों में सक्रिय रूप से मदद कर रही हैं।

इन चार उत्पादों के जीआई टैग मिलने से, असम अनोखी सांस्कृतिक और कारीगर विरासत के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। साथ ही परंपरा पर आधारित आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोल रहा है।

--आईएएनएस

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