दूसरी शादी और माता-पिता की अनदेखी पर वेतन कटौती के पक्ष में विहिप, आलोक कुमार का असम सरकार को समर्थन

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को असम सरकार की उस नीति का स्वागत किया, जिसके तहत दो मामलों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है। पहला, यदि कोई कर्मचारी अपने वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा करता है और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पहली पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है।

यह बयान उस समय आया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काटा जा सकता है। इसके अलावा पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर सरकारी कर्मचारी के वेतन में 20 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है।

आलोक कुमार ने आईएएनएस से ​​बातचीत के दौरान कहा, "मैं इन दोनों कदमों का स्वागत करता हूं क्योंकि अपने माता-पिता की देखभाल करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। अगर कोई इस कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो समाज को उन्हें दंडित करना चाहिए और सरकार को भी इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए।"

आलोक कुमार ने कहा, "इसी तरह, लैंगिक समानता के इस दौर में दो पत्नियां रखना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज पूरी दुनिया एक पति और एक पत्नी के सिद्धांत का सम्मान करती है। एक से अधिक विवाह करना या बिना किसी कारण बताए और अदालत की शरण लिए बिना केवल तीन बार तलाक कहकर विवाह समाप्त करने जैसी प्रथाएं समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हैं। ऐसे व्यवहार के खिलाफ समाज को संघर्ष करना चाहिए। इसलिए मैं हिमंता बिस्वा सरमा के बयान का पूर्ण समर्थन करता हूं।"

गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस द्वारा 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो अंतरे गाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आलोक कुमार ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस की मानसिकता है। अल्पसंख्यकों को खुश करने के प्रयास में पार्टी अक्सर सभी सीमाएं पार कर जाती है। संपूर्ण 'वंदे मातरम' भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस गीत में हम भारत माता को ज्ञान, समृद्धि और शक्ति के स्वरूप में देखते हैं और गीत के शेष अंतरे भी इसी भावना को व्यक्त करते हैं।"

आलोक कुमार ने कहा, "अगर 'वंदे मातरम्' के पूरे गीत पर किसी को आपत्ति नहीं है तो फिर उसे पूरा गाने में क्या दिक्कत है? यदि वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी तो दिल्ली के कार्यक्रम के बाद जयराम रमेश और अन्य नेताओं को यह बयान क्यों देना पड़ा कि वे पूरा गीत गाते हैं?"

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने "टुकड़े-टुकड़े गैंग की मानसिकता" अपना ली है और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से ऊपर अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। पूरा 'वंदे मातरम न गाना राष्ट्र का अपमान है और कानून की भावना के भी खिलाफ है।

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर 'वंदे मातरम' का गायन बीच में रुकवाने की कोशिश के आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को गोवा में राष्ट्रीय गीत गाया था। गोवा कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत से पहले खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं ने 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो अंतरे ही गाए।

--आईएएनएस

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