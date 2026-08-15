असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनेगी व्यापक पुनर्वास योजना, सीएम सरमा ने की बड़ी घोषणा

गुवाहाटी, 15 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना तैयार कर रही है। इस योजना में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और बार-बार आने वाली बाढ़ का सामना करने के लिए असम को बेहतर ढंग से तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि सरकार तुरंत राहत उपायों से आगे बढ़कर लंबे समय के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और बाढ़ से निपटने की क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का तेजी से डिजिटल आकलन अधिकारियों को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि प्रभावित परिवारों तक बिना किसी अनावश्यक देरी के सहायता पहुंचे।

सीएम सरमा ने कहा कि पुनर्वास पैकेज में घर और आजीविका की बहाली के कई जरूरी पहलू शामिल होंगे। बाढ़ से प्रभावित पात्र परिवारों को क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत और बाढ़ में नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए पशुधन, पोल्ट्री, ट्यूबवेल, करघे और कपड़ा उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को ऋण अदायगी में मोहलत देगी, जिसका उद्देश्य उनके तत्काल वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अपनी आजीविका को फिर से बनाने के लिए अधिक समय देना है।

उन्होंने कहा कि बहाली की प्रक्रिया केवल भौतिक संपत्तियों और आजीविका तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षा पर भी समान ध्यान दिया जाएगा। सरकार प्रभावित स्कूलों और छात्रों को सहायता देगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाढ़ उनकी शिक्षा में बाधा न डाले या उनके भविष्य की संभावनाओं पर बुरा असर न डाले।

सरमा ने कहा, "इस कठिन समय में सरकार ने खुद को केवल राहत प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रखा है। हम हर बाढ़ प्रभावित परिवार के साथ खड़े रहे हैं और उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में मदद करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणालियों पर अधिक निर्भर करेगी। बाढ़ के प्रभाव को कम करने और समुदायों व अधिकारियों को पहले से तैयारी करने में सक्षम बनाने के लिए विश्वसनीय पूर्वानुमान और समय पर चेतावनी महत्वपूर्ण होगी।

इससे पहले दिन में सरमा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में श्रद्धांजलि कानन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि यह दिन अनगिनत देशभक्तों के बलिदानों को याद करने, असम के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है।

--आईएएनएस

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