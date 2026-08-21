केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश से भी पीछे हुआ भारत

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया कि वर्ष 2026 में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है।

उन्होंने कहा कि जिस भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का सपना दिखाया गया था, आज वह प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने पड़ोसी देश से पीछे पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, वर्ष 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,800 डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,900 डॉलर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति देश के लिए चिंता का विषय है।

केजरीवाल ने वर्ष 2014 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,600 डॉलर थी, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 1,100 डॉलर थी। उनके अनुसार, उस समय भारत बांग्लादेश से काफी आगे था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने उम्मीद के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी थी। लोगों को उम्मीद थी कि भारत तेजी से आर्थिक विकास करेगा और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 12 वर्षों के बाद देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप संयोजक ने वर्ष 2025 के आंकड़ों का हवाला देते हुए विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना भी की। उनके मुताबिक, स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय करीब 1,15,000 डॉलर, सिंगापुर की करीब 99,000 डॉलर और अमेरिका की करीब 90,000 डॉलर है।

उन्होंने कहा कि इन देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के मामले में अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उलट देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे पहुंच गया है।

अपने बयान में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार और देश के संसाधनों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता ने जिस आर्थिक बदलाव की उम्मीद की थी, वह उसे दिखाई नहीं दे रहा है।

--आईएएनएस

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