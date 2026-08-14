अरुणाचल पुलिस ने बॉर्डर से जुड़ी बिना पुष्टि वाली जानकारी शेयर न करने की चेतावनी दी

ईटानगर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को लोगों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करने और बॉर्डर पर हुई घटनाओं और सुरक्षा बलों की आवाजाही या तैनाती के बारे में बिना पुष्टि वाली तस्वीरें, वीडियो और मैसेज शेयर या फॉरवर्ड न करने की अपील की।

पुलिस मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि हाल ही में यह देखा गया है कि बॉर्डर पर हुई घटनाओं और सुरक्षा बलों की आवाजाही और तैनाती से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और मैसेज अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे हैं।

बयान में कहा गया कि आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बिना पुष्टि वाली जानकारी शेयर या फॉरवर्ड न करें।

पुलिस मुख्यालय की एडवाइजरी में जनता से अपील की गई है कि वे सुरक्षा बलों की लोकेशन, आवाजाही, तैनाती या ऑपरेशनल गतिविधियों के बारे में कोई भी तस्वीर, वीडियो या जानकारी अपलोड या शेयर न करें। एडवाइजरी में कहा गया कि ऐसी जानकारी, भले ही अच्छे इरादे से शेयर की जाए, अनजाने में ऑपरेशनल सुरक्षा और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा पर असर डाल सकती है।

अरुणाचल प्रदेश पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को सलाह दी कि वे सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील घटनाओं के बारे में जानकारी के लिए केवल आधिकारिक बयानों और पुष्टि किए गए स्रोतों पर भरोसा करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहें और बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाने की भी अपील की और चेतावनी दी कि ऐसी जानकारी से जनता के बीच बेवजह डर, भ्रम और चिंता पैदा हो सकती है।

यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब जानकारी के स्रोत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जहां बिना पुष्टि वाली तस्वीरें, वीडियो और मैसेज तेजी से फैल सकते हैं। कभी-कभी इन्हें बिना सही जांच-पड़ताल के ही असली बताकर पेश किया जा सकता है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे जानकारी पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड करते समय जिम्मेदारी से काम लें, खासकर तब जब मामला सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातों, सीमा से जुड़ी गतिविधियों या सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही और तैनाती का हो। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया का जिम्मेदार इस्तेमाल और हर नागरिक की थोड़ी सी सावधानी शांति बनाए रखने, लोगों का भरोसा जीतने और राज्य व देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकती है।

--आईएएनएस

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