अपने जन्मदिन के अवसर पर भी सरकारी कामकाज में व्यस्त रहे सीएम भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। जन-कल्याण और समर्पित जनसेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की व्यापक सराहना की जाती है।

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बुधवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल दिन भर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों – जिनमें शहरी विकास विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग शामिल हैं – की विस्तृत समीक्षा बैठकों में व्यस्त रहे। उन्होंने जन-सुविधा और कल्याण को बढ़ाने वाले कार्यों पर मार्गदर्शन दिया, जिससे उनके प्रति लोगों का सम्मान और बढ़ गया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 'गिफ्ट सिटी' में चल रही और आगामी परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण और समीक्षा की। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देश के वित्तीय केंद्र (फाइनेंशियल हब) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, जन-प्रतिनिधियों और देश भर की प्रमुख हस्तियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन पर बधाई दी और गुजरात के विकास में उनकी निरंतर सफलता की कामना की।

मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन की शुरुआत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होकर की और उसके बाद वे लगातार विभागीय समीक्षा बैठकों में व्यस्त रहे।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।”

इस पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन में मैं और टीम गुजरात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने, सहकारी क्षेत्र को और मजबूत करने और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

--आईएएनएस

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