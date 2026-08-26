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भारत समाचार

एंटी-करप्शन ब्यूरो की जबरन वसूली मामले में कार्रवाई, झारग्राम में एक और कॉन्स्टेबल गिरफ्तार

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एंटी-करप्शन

कोलकाता, 26 अगस्त (आईएएनएस)। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जबरन वसूली के आरोप में झारग्राम जिले से एक और कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार किया है।

मंगलवार रात, राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो की टीम ने झारग्राम में ट्रकों और ट्रैक्टरों से जबरन वसूली करने वाले एक गिरोह की तलाश में छापेमारी की। जांच करने वालों ने तीन दलालों को पकड़ा, जिनमें झारग्राम पुलिस स्टेशन का एक कॉन्स्टेबल भी शामिल था।

पुलिस के अनुसार, एंटी-करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक पुलिस कॉन्स्टेबल दलालों की मदद से अलग-अलग ट्रकों और ट्रैक्टरों से व्यवस्थित तरीके से पैसे वसूल रहा था।

शिकायत मिलने के बाद, जांच करने वालों ने जाल बिछाया और ट्रक मालिक से पैसे लेने की कोशिश करते हुए तीनों दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

पूछताछ के दौरान, एक दलाल ने बताया कि ट्रकों और ट्रैक्टरों से पैसे इकट्ठा करने के बाद वे पुलिस कॉन्स्टेबल को दिए जाते थे। उसने यह भी कहा कि उसने कॉन्स्टेबल के लिए अलग-अलग ट्रकों से पहले ही 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे।

एंटी-करप्शन ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार, आरोपी कॉन्स्टेबल का मोबाइल नंबर दलाल के मोबाइल में 'झारग्राम मैनेजर' नाम से सेव था।

पता चला है कि उस दिन की वसूली की रकम और पहले वसूले गए 5 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। जांच करने वालों ने कहा कि गिरोह में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल सभी लोगों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

जिन लोगों से जबरन वसूली की गई है और उनसे कितनी रकम ली गई है, इसकी भी जांच हो रही है।

इस महीने की शुरुआत में, झारग्राम में जांबोनी बीडीए ऑफिस के असिस्टेंट इंजीनियर को एसीबी अधिकारियों ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसके बाद, जांच करने वालों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की और रिश्वत लेने के आरोप में कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इस बार, झारग्राम से एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया गया।

18 अगस्त को एक कॉन्स्टेबल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट के तहत सक्रेल पुलिस स्टेशन इलाके में नजीरगंज आउटपोस्ट के कॉन्स्टेबल शुभमय मंडल के रूप में हुई।

एसीबी अधिकारियों ने उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम