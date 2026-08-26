कर्नाटक: अंकोला में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया

कारवार (कर्नाटक), 26 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के कारवार जिले के अंकोला कस्बे में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान एक फिलिस्तीनी झंडा कुछ समय के लिए लहराया गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और झंडे को अपने कब्जे में लेना पड़ा।

यह घटना तब घटी जब जुलूस में शामिल एक युवक ने अचानक फिलिस्तीन का झंडा निकाला और उसे लहराने लगा। पुलिस ने तुरंत इस घटना को देखा, युवक के पास पहुंची, और उससे झंडे के बारे में पूछताछ की।

खबरों के मुताबिक, युवक ने पुलिस से बहस की, जिसके बाद पुलिस ने झंडा अपने कब्जे में ले लिया। जुलूस में शामिल बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और युवक को पुलिस से बहस न करने की सलाह दी और उसे जुलूस जारी रखने के लिए कहा। इसके बाद जुलूस को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई।

पुलिस ने अभी तक इस घटना के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने बताया कि वे युवक की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का कोई प्रयास या साजिश थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई संलिप्तता साबित होती है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के उत्सव को देखते हुए पुलिस ने कारवार जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है।

इसी बीच, चिक्कमगलुरु में एक अलग घटनाक्रम में ईद मिलाद के उत्सव के दौरान तिप्पुनगर में 'आई लव मोहम्मद' का बैनर लगाया गया। बैनर को टीपू सुल्तान के एक बड़े कटआउट के पास लगाया गया था, जिस पर कुछ स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई।

'आई लव मोहम्मद' अभियान ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया था और कुछ स्थानों पर ऐसे बैनर प्रदर्शित करने के संबंध में मामले दर्ज किए गए थे। बुधवार को ईद के जुलूस के गुजरने वाली सड़कों पर इस नारे वाले पोस्टर देखे गए।

यह ताजा घटना चिक्कमगलुरु में पहले हुए एक विवाद को लेकर आई है, जिसमें टीपू सुल्तान की एक बड़ी मूर्ति और कथित तौर पर पाकिस्तान से संबंधित एक गीत बजाने का मामला शामिल था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया और बाद में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

चिक्कमगलुरु पुलिस ने इलाके में लगाए गए 'आई लव मोहम्मद' बैनरों को हटा दिया है और ईद-ए-मिलाद-उन-नबी समारोहों के मद्देनजर कड़ी निगरानी रख रही है।

दो घटनाओं को छोड़कर ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस राज्य भर में काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं और किसी अन्य अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य की जनता को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर हार्दिक बधाई। यह अवसर आपके जीवन में शांति, खुशी, सद्भाव और समृद्धि लाए।"

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "राज्य के सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी हार्दिक कामना है कि सद्भाव का प्रतीक यह पवित्र ईद मिलाद सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष लाए।"

--आईएएनएस

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