चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा

अमरावती, 20 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को अपने राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा।

नायडू ने अमरावती, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने वाले परिवहन नेटवर्क की मांग करते हुए बुलेट ट्रेन को कुप्पम (उनका निर्वाचन क्षेत्र) से गुजारने का सुझाव दिया।

महाबलीपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोलते हुए उन्होंने दक्षिणी राज्यों में एक साझा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और ड्राई पोर्ट स्थापित करने का सुझाव दिया।

उन्होंने दक्षिणी बिजली ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिणी राज्यों के विश्वविद्यालयों और कौशल विकास संस्थानों के एक संयुक्त संघ का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आपदाओं के दौरान अंतर-राज्यीय सहयोग के लिए एक पारस्परिक सहायता बल स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने गोदावरी-कावेरी नदी-जोड़ परियोजना के माध्यम से 500 टीएमसी से अधिक पानी के डायवर्जन का भी प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा कि गोदावरी-कावेरी जोड़ तमिलनाडु की जल समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है और उन्होंने नदी जल संबंधी मुद्दों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने गंगा-कावेरी नदी जोड़ के लिए एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय योजना का समर्थन किया और नदी-जोड़ परियोजनाओं के लिए समयबद्ध डीपीआर और अनुमोदन की मांग की।

चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति को काशी, अयोध्या और चार धाम से जोड़ने वाले एक साझा आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट का भी आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य भारत की जीडीपी में लगभग 31 प्रतिशत का योगदान देते हैं और 2047 तक दक्षिणी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में दक्षिणी राज्यों को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए।

उन्होंने केंद्र से संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन से उत्पन्न मुद्दों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अनुसूची-9 और 10 के संस्थान 12 साल बाद भी अनसुलझे हैं।

मुख्यमंत्री ने संसाधन घाटे और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 56 से संबंधित मुद्दों के समाधान की अपील की।

आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों के विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दक्षिणी राज्यों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र-राज्य विश्वास और पारस्परिक सहयोग आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के सहयोग से पोलावरम, दक्षिण तटीय रेलवे जोन और अमरावती परियोजनाएं आकार ले रही हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि अमरावती को राजधानी का कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है।

चंद्रबाबू नायडू ने दुर्गराज पटनम बंदरगाह और रिफाइनरी प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा मेट्रो रेल परियोजनाओं और कडप्पा दक्षिण पश्चिम पश्चिम रेलवे लिंक के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांगी।

तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री उपस्थित थे।

--आईएएनएस

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