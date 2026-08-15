आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 29 शिक्षक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपोजर प्रोग्राम के लिए फिनलैंड जाएंगे

अमरावती, 15 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों के 'बेस्ट टीचर अवॉर्ड' पाने वाले 29 शिक्षकों के लिए एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित कर रही है।

ये शिक्षक शनिवार को फिनलैंड जा रहे हैं, ताकि वे दुनियाभर में मशहूर शिक्षा के तरीकों और पढ़ाने के नए तरीकों को खुद देख और समझ सकें। यह प्रोग्राम फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी के सहयोग से चलाया जा रहा है।

17 से 26 अगस्त तक चलने वाले आठ दिन के इस प्रोग्राम के तहत शिक्षक तुर्कू और राउमा जाएंगे। वे क्लासरूम में पढ़ाई देखेंगे, शिक्षा से जुड़ी जगहों का दौरा करेंगे और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर और टीचर ट्रेनिंग स्कूलों में शिक्षकों से बातचीत करेंगे।

इस प्रोग्राम का मकसद शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा (फाउंडेशनल लर्निंग) की समझ बेहतर करने, डिजिटल लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाने, लीडरशिप और मेंटरिंग क्षमताएं विकसित करने और सीखने, खुशी और छात्रों की भलाई पर केंद्रित स्कूल कल्चर को बढ़ावा देने में मदद करना है।

शिक्षक फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली से मिली सीख के आधार पर स्कूल-बेस्ड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और बाद में उन्हें अपने-अपने स्कूलों में लागू करेंगे। 'बेस्ट टीचर अवॉर्ड' पाने वाले ये शिक्षक जिला और मंडल स्तर पर दूसरे शिक्षकों के लिए रिसोर्स पर्सन और मेंटर के तौर पर भी काम करेंगे। वे फिनलैंड के तरीकों को आंध्र प्रदेश के शिक्षा माहौल के हिसाब से ढालने और अपनाने में मदद करेंगे।

इस बारे में बात करते हुए मंत्री नारा लोकेश ने कहा, "शिक्षक हमारे समाज की नींव और हमारे बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। उनमें न सिर्फ हमारे छात्रों के दिमाग को, बल्कि आंध्र प्रदेश के भविष्य को भी आकार देने की ताकत है। इसीलिए सही जानकारी, कौशल और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ अपने शिक्षकों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। सीखने का यह इंटरनेशनल मौका हमारे बेहतरीन शिक्षकों को फिनलैंड से नए विचार और बेहतरीन तरीके लाने और उन्हें हमारे स्कूलों में अपनाने में मदद करेगा।"

--आईएएनएस

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