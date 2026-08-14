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भारत समाचार

500 किलो हेरोइन तस्करी मामले में एनआईए ने अमृतसर में अनवर मसीह की संपत्ति जब्त की

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नई दिल्ली, 14 अगस्त, (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को अमृतसर में आरोपी अनवर मसीह की दो अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई 500 किलो हेरोइन तस्करी मामले से संबंधित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नार्को-टेरर साजिश शामिल है।

अमृतसर के सुल्तानविंड स्थित आकाश विहार के प्रथम चरण में प्लॉट संख्या 128 और 129 पर स्थित ये संपत्तियां मसीह के नाम पर पंजीकृत हैं। यह कुर्की गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25(1) के तहत की गई है। सलाया ड्रग जब्ती मामले के नाम से मशहूर यह मामला, पाकिस्तान से भारत में समुद्री मार्ग से 500 किलो हेरोइन की तस्करी से जुड़ा है।

एनआईए के अनुसार, उसकी जांच में मसीह की संलिप्तता एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में पाई गई है जो इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, थाईलैंड, ईरान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। यह नेटवर्क नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल था और इससे प्राप्त धन का उपयोग लश्कर-ए-तैबा (एलईटीटी) से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए करता था।

एजेंसी ने कहा कि जांच में जब्त की गई संपत्तियों का आतंकवाद से जुड़े धन से संबंध स्थापित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उन्हें जब्त कर लिया गया है। जब्ती की कार्रवाई 13 अगस्त को गवाहों की उपस्थिति में और राजस्व अधिकारियों की सहायता से की गई। कुर्की आदेश को संपत्तियों पर चिपकाने से पहले तामील कराया गया और पढ़कर सुनाया गया और एक कुर्की ज्ञापन, पंचनामा तैयार किया गया। मामले की जांच जारी है। अब तक इस मामले में 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इसके पहले अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे और हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से सात अवैध पिस्तौल और 2 किलो 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हथियारों के मामले में गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। ये आरोपी विदेश से अवैध हथियार हासिल कर उन्हें आगे अमृतसर और तरनतारन के इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे।

--आईएएनएस

ओपी/एएस