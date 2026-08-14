गुजरात के मुख्यमंत्री ने 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कथाओं वाली प्रदर्शनी का दौरा किया

अमरेली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। 80वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य-स्तरीय समारोह के तहत शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमरेली जिले के लगभग 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का दौरा किया। इन कहानियों में स्वतंत्रता आंदोलन, 'अर्जी हुकूमत' और पुर्तगाली शासन के खिलाफ संघर्ष की घटनाएं शामिल हैं।

समर्थ व्यायाम मंदिर में दीपक हाई स्कूल द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में तस्वीरों और जानकारी के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान और बलिदानों को दिखाया गया है।

इसमें गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉ. जीवराज मेहता से लेकर उमंगराय छटबार तक की हस्तियां शामिल हैं, और इस क्षेत्र के इतिहास में उनकी भूमिका को उजागर किया गया है।

पटेल ने पारंपरिक दीप जलाकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और फिर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।

इस प्रदर्शनी का मकसद युवा पीढ़ी के सामने उनके संघर्षों और देश के प्रति उनकी सेवा की कहानियों को लाना है।

अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए दीपक हाई स्कूल के मैनेजमेंट, ट्रस्टियों और आयोजकों को बधाई दी और अमरेली के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की तारीफ की।

यह प्रदर्शनी उन कार्यक्रमों में से एक थी जिनमें पटेल ने राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अमरेली में हिस्सा लिया। इससे पहले, उन्होंने सावरकुंडला रोड पर शेल्टर हाउस में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद, पटेल एक और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने बाहर खड़े स्थानीय गणमान्य लोगों को देखा।

उन्होंने अपनी कार रोकी, बाहर निकले और कुछ देर उनसे बातचीत की, आगे बढ़ने से पहले हल्की-फुल्की बातें कीं।

प्रदर्शनी कार्यक्रम में कृषि मंत्री और अमरेली जिले के प्रभारी जीतू वाघाणी, विधायक महेश कासवाला, ऊर्जा और कानून राज्य मंत्री कौशिक वेकारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

--आईएएनएस

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