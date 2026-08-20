अमित शाह तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता

चेन्नई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को तमिलनाडु के मामल्लापुरम के पास कोवलम के होटल में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात करीब 9 बजे नई दिल्ली से एक विशेष विमान से चेन्नई पहुंचे, जहां वे उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और उसकी स्थायी समिति की बैठक भी उसी स्थान पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी।

वे परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दक्षिणी राज्यों के बीच सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, जल बंटवारे के विवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना पर भी चर्चा होगी।

अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करने और संवाद के माध्यम से अंतर-राज्यीय मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद पर जोर और राष्ट्रीय विकास के लिए "टीम इंडिया" दृष्टिकोण के अनुरूप है।

विचार-विमर्श के दौरान कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले उठाए जाने की उम्मीद है। इनमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्तावित परिसीमन, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद और कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना शामिल हैं।

इस सम्मेलन में लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और दक्षिणी क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के उपायों की समीक्षा किए जाने की भी संभावना है।

अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करने, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समन्वय बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। सत्र के दौरान भाग लेने वाली सरकारें मत्स्य पालन, तटीय सुरक्षा और केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्तावों पर विचार कर सकती हैं।

तमिलनाडु में हाल ही में अंतरराज्यीय सीमा के पास हुई गोलीबारी की घटना का मुद्दा भी उठाए जाने की संभावना है, जिसमें कर्नाटक के वन कर्मियों द्वारा कथित तौर पर की गई गोलीबारी में राज्य के तीन लोगों की मौत हो गई थी। तमिलनाडु सरकार ने घटना की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रतिनिधि और भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार-विमर्श में शामिल होंगे।

--आईएएनएस

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