अमृतसर पुलिस ने आतंकी साजिश का किया खुलासा, हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से संचालित की जा रही कथित आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड, चार कारतूस और 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल बरामद की है।

Read More

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए सीमा पार बैठे कथित आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी को पंजाब में शांति और कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस ठिकानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए जा रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और सीमा पार से उसे किस तरह की मदद या निर्देश मिल रहे थे।

इस मामले में अमृतसर के कैंटोनमेंट पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य आरोपियों व संदिग्ध हैंडलर्स तक पहुंचने के लिए जांच जारी है।

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा पार बैठे लोगों द्वारा युवाओं को अपने जाल में फंसाने और आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिशों पर लगातार नजर रख रही हैं। इसी कड़ी में अमृतसर पुलिस की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम